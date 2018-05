ANDIAMO A QUEL PAESE/ Su canale 20 il film con Ficarra e Picone (oggi, 11 maggio 2018)

Andiamo a quel paese, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentono Picone che hanno diretto la regia, Fatima Trotta e Tiziana Lodato.

Il film in prima serata su 20

NEL CAST FICARRA E PICONE

Il film Andiamo a quel paese va in onda su Canale 20 oggi, venerdì 11 maggio 2018, alle ore 21.00. Una commedia italiana del 2014 che è stata scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone (L'ora legale, Anche se è amore non si vede, Nati stanchi). Nel cast anche Fatima Trotta (Colpi di fortuna, Matrimonio al Sud, 10 regole per fare innamorare), Tiziana Lodato (L'uomo delle stelle, Terraferma, Tre giorni d'anarchia) e Nino Frassica (The tourist, Sei mai stata sulla Luna?, la serie tv Don Matteo). Questo è il quinto film interpretato da Ficarra e Picone come protagonisti, dopo una lunga carriera nel cabaret e nella televisione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ANDIAMO A QUEL PAESE, LA TRAMA DEL FILM

Salvatore (Ficarra) e Valentino (Picone) hanno perso sia il lavoro che la casa. L'unica soluzione è tornare al loro paese, in Sicilia, insieme a Donatella (Tiziana Lodato), moglie di Salvatore, e la loro figlia Adele (Maria Vittoria Martorelli). La loro intenzione è farsi ospitare dalla madre di Donatella, che vive grazie ad una pensione. Il piccolo paese, Monteforte, era un tempo fiorente grazie al commercio delle arance, ma oggi l'economia va male e praticamente tutti i giovani residenti campano sulle pensioni dei genitori. In paese Valentino ritrova la sua vecchia fiamma Roberta (Fatima Trotta), con cui riallaccia la relazione interrotta dalla sua emigrazione. Salvatore intanto sta organizzando un vero e proprio affare sulle pensioni. Si fa infatti delegare al ritiro della quota mensile da tutti i parenti di Donatella. Tutto sembra funzionare a meraviglia per ben 3 anni, finchè alcuni degli anziani cominciano a morire proprio in casa della suocera di Salvatore. Gli altri, convinti che la casa porti sfortuna, si trasferiscono e Salvatore cessa di godere dei suoi benefici. In casa è rimasta solo Zia Lucia (Lily Tirinnanzi) e il disoccupato deve trovare il modo di sfruttarla fino in fondo. Organizza così il matrimonio della donna con Valentino, che però non vuole saperne di piegarsi a questo stratagemma. Quando quest'ultimo accetta Zia Lucia è così felice da avere un collasso e morire poco dopo, ma non prima di avere lasciato a Valentino la propria pensione. Lo stratagemma ottiene un rapidissimo successo in tutto il paese e ben presto le anziane vedove pensionate cominciano ad essere corteggiate dai giovani disoccupati.

