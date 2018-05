Aida Nizar/ Grande Fratello 2018, il messaggio social: "Ho insegnato a tutti a lottare per i propri sogni"

Aida Nizar ha lasciato il Grande Fratello 2018 dopo l'eliminazione della scorsa settimana ma le polemiche continuano, il messaggio social: "Ho insegnato a tutti a lottare per i propri sogni"

11 maggio 2018 Hedda Hopper

Aida Nizar

Le polemiche social continuano dopo l'eliminazione di Aida Nizar. La spagnola è uscita al televoto contro Luigi Favoloso ma il popolo della rete non ci sta e accusa il Grande Fratello 2018 di complotto e manipolazione: com'è possibile che la percentuale di Aida sia salita così tanto da farla uscire dalla casa proprio in lotta con l'odiato Luigi Favoloso? Le polemiche continuano ma la bella spagnola ha lasciato la casa in pace chiarendo anche le cose con Cristiano Malgioglio e lasciandosi abbracciare da Baye Dame che non le ha ufficialmente chiesto scusa ma dopo essere stato becchettato dalla D'Urso ha deciso di ripiegare abbracciando la concorrente. Ma l'unica persona che resterà impressa nella mente e nel cuore di Aida Nizar è proprio Barbara D'Urso a dirlo è lei stessa che sui social scrive un lunto messaggio di ringraziamenti partendo dalla conduttrice: “IL ABRAZO CHE NON DIMENTICARE MAI DI UNA DONNA IN GAMBA @barbaracarmelitadurso …".

IL MESSAGGIO DI AIDA E L'OMBRA DEL COMPLOTTO

Ma poi la concorrente ha anche modo di sottolineare il fatto che la sua eliminazione è stata ingiusta e che, sicuramente, non meritava di uscire dalla casa per via dell'impegno e del sacrificio che ci ha messo per arrivare fino a qui e raggiungere il suo obiettivo per arrivare in Italia: "NELLA CASA REGNAVA L’OZIO . INVECE AIDA SI IMPEGNAVA OGNI GIORNO A MIGLIORARE IL SUO ITALIANO .. AIDA HA RALLEGRATO IL SUO PUBBLICO .. HA TRASMESSO UNA GRANDE GIOIA DI VIVERE .. L’ENTUSIASMO DI AMARE SE STESSI E GLI ALTRI.. HA INSEGNATO A LOTTARE PER I PROPRI SOGNI .. HA CONSUMATO UNA PENNA PER POTER SCRIVERE TUTTO QUESTO.. AIDA E’ CONVINTA CHE HA LASCIATO UN IMPRONTA NEL CUORE DEGLI ITALIANI". Aida è convinta di aver lasciato il segno e adesso è pronta per un nuovo capitolo della vita, che lei stessa definisce ome un libro da scrivere sicura che le pagine più belle siano quelle che arriveranno.

