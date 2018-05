Alessia Prete in bagno: Grande Fratello 15 manda video in onda per errore/ Produzione si scusa, il web insorge

Alessia Prete in bagno: video in onda per errore. Insorge il popolo social contro il Grande Fratello 15, le scuse tramite comunicato ufficiale a quanto pare non bastano.

11 maggio 2018 Emanuela Longo

Alessia Prete in bagno: immagini in onda per errore (Twitter)

Probabilmente l'incubo ricorrente di molti concorrenti del Grande Fratello, ovvero quello di essere "spiati" dall'occhio indiscreto delle telecamere anche nei loro momenti più intimi, questa volta sembra essersi concretizzato. L'episodio prontamente finito al centro del dibattito social, tra un commento di scherno ed un altro di stupore ed imbarazzo per l'accaduto, ha visto protagonista, suo malgrado, Alessia Prete, la giovane torinese che proprio nell'ultimo periodo si è avvicinata molto a Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, con il quale avrebbe intrapreso una relazione sentimentale. La giovane si trovava in bagno, precisamente sul water nell'atto di espletare i suoi bisogni fisiologici, quando però le immagini in questione relative ad un momento di estrema intimità, sono state trasmesse nel corso della diretta, ovviamente a sua insaputa. Come rivela il blog televisivo TvBlog.it, pare che la messa in onda della scena in questione sia stata riservata alla sola diretta streaming che è possibile visionare attraverso il sito ufficiale e dunque non tramite la diretta tv di Mediaset Extra. Nonostante questo, però, l'episodio della durata (fortunatamente) di pochi secondi, non è passato inosservato agli utenti social che hanno prontamente provveduto a realizzare screenshot già in circolazione sul web, nella versione censurata e non solo.

ALESSIA PRETE SUL WC: POLEMICA SOCIAL PER LE IMMAGINI TRASMESSE

E' già polemica sui social per via della messa in onda di un momento estremamente privato ed intimo vissuto nella Casa del Grande Fratello 15 da Alessia Prete, concorrente e neo fidanzata di Matteo Gentili. Sul web gli utenti hanno manifestato il loro malcontento per la visione dell'episodio, dando così il via a nuove proteste che seguono dopo quelle sui vari episodi di bullismo che hanno portato all'espulsione del concorrente Baye Dame. In tanti, riporta TvBlog, hanno ipotizzato che la stessa Alessia, una volta terminato il reality di Canale 5 - o ancor prima la sua famiglia - possa decidere di adire le vie legali contro la produzione al fine di tutelare la sua immagine. Il Grande Fratello 15, tuttavia, non poteva non intervenire su un episodio così grave e che, evidentemente, è andato contro il rispetto della privacy della concorrente e nel tardo pomeriggio odierno è intervenuto con una nota ufficiale, diffusa anche tramite i propri canali social, che recita quanto segue: "Per un errore tecnico sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. La produzione di Grande Fratello si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto". Solo un errore tecnico, dunque, ma non per questo meno grave che va ad inserirsi in un clima di già avanzate proteste e polemiche contro un'edizione certamente vincente sul piano degli ascolti ma non su quello legato alla condotta dei suoi concorrenti.

