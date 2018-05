Amici serale 2018/ Bryan Ramirez e Lauren allo scontro: Luca Tommassini adora l'americana?

Amici serale 2018, Bryan Ramirez ha deciso di cambiare squadra per potere sfidare Lauren Celentano rimasta nei blu, ecco tutti i motivi della sua scelta.

11 maggio 2018 Valentina Gambino

Serale di Amici, Bryan cambia squadra

Amici 17 torna domani con un grande serale in cui, c'è la piccola possibilità che lo scontro tra Bryan e Lauren possa darci già il vincitore del circuito del ballo. In realtà sembra ancora presto per questo visto che mancano ancora 4 puntate e quindi tutto potrebbe essere rimandato al prossimo sabato ma, intanto, sembra che Luca Tommassini abbia le idee molto chiare su chi ha davanti. Lauren lo ha conquistato ce ne siamo accorti quando ha deciso di salvarla perché lavora sodo e ci mette tutto quello che ha nella danza e lo ha fatto questa settimana pensando per lei a delle coreografie che hanno già conquistato il pubblico e che segnano (finalmente) un tocco di originalità e internazionalità anche ai ballerini con la discesa in campo del direttore artistico che, fino a questo momento, sembrava essere protagonista a metà di questo serale. Sarà Lauren a conquistare i duelli con Bryan? Lo scopriremo solo sabato sera, intanto le prove continuano e tra prese e hip hop, ognuno dei due è chiamato a grandi sforzi. (Hedda Hopper)

Bryan Vs Lauren, scontro al cardiopalma

Bryan Ramirez ha deciso di cambiare squadra. Il ballerino del serale di Amici 2018, messa da parte la sua casacca blu ha voluto indossare quella bianca: per quale motivo? Nessuna ragione di cuore, come è successo in passato per Biondo e Daniele che hanno cambiato colore semplicemente per riabbracciare le rispettive fidanzate. Il ballerino di danza classica infatti, essendo rimasto l’unico danzatore in gara insieme a Lauren Celentano, ha deciso di passare dall’altra parte semplicemente per poterla sfidare. Per loro nessun malinteso e alcun litigio, semplicemente una coerente logica di gioco. Piuttosto che doversi confrontare il sabato sera con i cantanti, Bryan preferisce scendere in pista contro una ballerina, esattamente come lui. Il suo ragionamento quindi, in termini pratici e di gara pare non fare assolutamente una piega. "Arrivati a questo punto e restando nella stessa squadra, avremmo modo di confrontarci solo nell'ora della verità. Se cambiassi squadra potremmo confrontarci dall'inizio di ogni puntata all'arrivo dell'ora della verità. Poi se restassi in questa squadra potrei confrontarmi solo con i cantanti e sarebbe peggio ancora", confida.

Ma chi è Bryan Ramirez? Classe 1997, il ballerino è nato in Colombia e proprio lì ha trascorso la sua infanzia in compagnia della madre. In seguito si è trasferito in Svizzera – esattamente a Losanna – dove ha seguito l’Ecole-Atelier Rudra Béjart. Lo scorso luglio ha anche conseguito il diploma. Porta avanti l’estrema passione per la danza da quando aveva appena 9 anni. La sua mamma lo ha sempre sostenuto nel sogno di diventare ballerino professionista, perché grazie a questa arte si è tenuto a debita distanza dai pericoli della strada in Colombia. Ha studiato danza classica, ma cerca di sperimentare anche tutti gli altri stili e si mette costantemente in discussione anche nel corso dei vari serali che sono già andati in onda. Durante i precedenti appuntamenti con il serale di Amici, il ballerino si è già confrontato spesso con Heather Parisi che, nonostante ne riconosca le oggettive qualità, non ne apprezza molto lo stile e le performance.

