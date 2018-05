Anna Tatangelo/ Dopo Gigi D’Alessio un nuovo amore? “Corteggiatori? Non si vede nessuno, solo complimenti…”

Anna Tatangelo, dopo Gigi D’Alessio un nuovo amore? “Corteggiatori? Non si vede nessuno, solo complimenti…”, l'intervista radiofonica e le nuove dichiarazioni sul futuro.

11 maggio 2018

Anna Tatangelo, dopo Gigi ricomincia da sola

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno ufficialmente concluso la loro lunga relazione d’amore. Nonostante non siano mai arrivate le nozze, Lady Tata ha avuto la gioia di diventare madre per la prima volta con il piccolo Andrea. Proprio con lui si è di recente recata a Sora, per il battesimo del nipotino, figlio di suo fratello (cliccate qui per leggere tutti i dettagli). Archiviata la storia con il cantante neomelodico, Anna si è buttata anima e corpo sul lavoro, tra la vittoria di Celebrity Masterchef e l’uscita del nuovo singolo in vista dell’intero progetto musicale che uscirà dopo l’estate. "Con Gigi ci siamo lasciati da un anno", ha confermato l’artista ai microfoni del programma di Radio1 Un Giorno da Pecora. "I corteggiatori? Non si fa avanti nessuno. Magari fanno dei complimenti, ma poi finisce lì. D'altra parte - ha proseguito - ora non ho proprio la testa per queste cose". Lady Tata ha precisato di non avere la testa libera per potersi dedicare ancora all’amore e del resto, lei rappresenta una donna bella impegnativa che sa sempre quello che vuole.

Anna Tatangelo, la gelosia per Gigi

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio era cominciata ben tredici anni fa. Inizialmente hanno dovuto affrontare notevoli polemiche. Lei molto giovane e lui già sposato. Archiviate le controversie del mondo gossip, dopo otto anni di amore è venuto al mondo Andrea che da quando i genitori si sono ufficialmente lasciati, vive nel quartiere Parioli di Roma insieme alla madre. Ai conduttori della trasmissione Rai, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la Tatangelo ha raccontato di essere molto serena in questo momento anche perché sta instaurando una bellissima sensazione con la sua persona, imparando a vivere bene anche da sola e senza un uomo al suo fianco. Successivamente, la cantante racconta di non avere mai tradito e non essere mai stata vittima di un tradimento. Ed infatti senza mezzi termini, Anna confessa di essere tra quelli che a volte controllano la persona che sta al loro fianco spiando il cellulare: "Ovviamente senza la consapevolezza del partner", confessa. Se non conosce pin e password, lo stratagemma risiedeva nel piccolo Andrea: "Per esempio mandi il bambino a dire: papà mi scarichi il gioco? Ovviamente parlo di qualche anno fa".

Anna Tatangelo: “Le mie pazzie per amore…”

Anna Tatangelo, intervistata da Un giorno da Pecora, confessa di aver fatto delle follie per amore: "Una volta ho organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Gigi. Ho chiamato la sua casa discografica per organizzare un appuntamento, finto, con un'artista internazionale. Lui è andato a Milano, ha aspettato per sei ore, si è rotto le scatole, ha ripreso l'aereo e tornato a casa ha trovato un sacco di persone che lo aspettavano per festeggiarlo". Una improvvisata un po' caratteristica ed infatti inizialmente D’Alessio non l’aveva presa bene: "era abbastanza incazzato ma poi ha capito ed è stato felice". Qualche tempo fa, proprio la cantante intervistata da Vanity Fair, aveva negato che la fine della storia fosse da attribuire ai debiti di lui: "Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov'ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio, insieme, quello sì: è normale dunque che ci vediamo, anche a pranzo la domenica. Separarsi non significa per forza di cose odiarsi".

