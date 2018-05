Asia Argento giudice a X Factor 12?/ Pronta a prendere il posto di Levante? "Trattative in atto con Sky"

11 maggio 2018 Anna Montesano

Asia Argento

Stanno per iniziare i casting della nuova edizione di X Factor. La dodicesima edizione aprirà i battenti tra qualche mese, cosa che porta i fan del talent in onda su SkyUno a chiedersi quali saranno quest'anno i coach dei quattro gruppi in gara. Se sembrano essere confermati Fedez e Mara Maionchi, sono invece fortemente in dubbio Levante e Manuel Agnelli. In particolare la cantante potrebbe fermarsi dopo un solo anno alla cattedra di X Factor. Ma chi potrebbe sostituirla? Un nome balza in cima alla lista: quello di Asia Argento. È la nota attrice - ex di uno dei giudici veterani di X Factor, Morgan - la più vicina ad una delle quattro poltrone di quest'anno. D'altronde non sarebbe la prima volta da giudice per Asia Argento, che ha già partecipato in questo ruolo al programma di Raffaella Carrà "Forte forte forte".

Asia Argento al posto di Levante?

Asia Argento potrebbe quindi prendere il posto di Levante nella giuria di X Factor. L’indiscrezione circola già da qualche giorno ma trova nuove conferme su ‘Dagospia’. Le trattative tra Asia Argento e Sky, infatti, continuano e sembrano ormai quasi alla conclusione con un si come esito. Levante, d'altronde, ha già ufficializzato il suo addio allo show: “A proposito di Sky, confermo i rumors. Quest’anno non farò X Factor, ho un 2018 pieno di grandi novità. Ho iniziato a scrivere il nuovo romanzo, il nuovo disco e ho in corso delle nuove collaborazioni anche internazionali. Ringrazio di cuore gli amici di Sky e Fremantle che mi hanno permesso di entrare in un circuito mainstream portando la mia identità. Grazie di cuore”.

