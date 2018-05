Ballando con le stelle 2018/ Carolyn Smith e la sua malattia:"Non mi vergogno"

Ballando con le stelle 2018, in attesa della finalissima del prossimo 19 maggio, eccovi le prime anticipazioni e lo sfogo social di Carolyn Smith dopo le critiche ricevute in puntata.

11 maggio 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle, anticipazioni finalissima

Ballando con le stelle 2018 questo nuovo anno, ha deciso di affrontare diversi temi, a testa alta e con orgoglio. Ne sa qualcosa Gessica Notaro, l’ex Miss sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato che ha voluto scendere in campo in prima fila contro la violenza sulle donne e il femminicidio. Anche Giovanni Ciacci ha voluto portare in scena la sua lotta contro l’omofobia, danzando in compagnia di un uomo. Anche in giuria esistono lotte commoventi e coraggiose. Questo è il caso del presidente Carolyn Smith, comparsa senza parrucca per combattere per la seconda volta il cancro. La donna infatti, ha voluto rispondere agli haters che la criticavano per essersi presentata in puntata senza la parrucca: “NON MI VERGOGNO! Oggi mi hanno fatto incazzare alcune donne sul social e mi sento da rispondere con un video ed una frase istintiva: #pensateaicazzivostri Per quale motivo io devo coprire la mia testa calva? Per dei vostri problemi!? Ci sono tante donne, come me, che vanno in giro senza parrucca, turbante etc. È una scelta! Tutte valide e rispettose. Nessuno deve condannare chi sceglie di mostrare tutto, famosi o non famosi!”, questo il suo sfogo condiviso sul suo profilo di Instagram.

Ballando con le stelle, anticipazioni finalissima

Nel frattempo, questo sabato la finale cederà il posto all’Eurovision Song Contest per poi tornare il prossimo 19 maggio. Le sei coppie ancora in gara si giocheranno il trionfo dell’intera edizione. Come sempre, Milly Carlucci condurrà lo show al fianco di Paolo Belli. In giuria, oltre a Carolyn Smith ritroveremo Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Non mancheranno a bordo campo, i commenti della famosa criminologa Roberta Bruzzone e del saggio direttore Sandro Mayer. Anche durante la finale, tornerà Robozao, il conduttore speciale venuto dallo spazio che proporrà la sua “RobozaoDance”. Grande attesa anche per l’ultimo ballerino per una notte che danzerà e potrà conquistare un importantissimo tesoretto da consegnare ad una coppia in gara. Come sempre, a giudicare questa esibizione ci sarà il Direttore Mayer. La colonna sonora dell’intera serata sarà naturalmente affidata a Paolo Belli e la sua strepitosa Big Band.

© Riproduzione Riservata.