Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 maggio: Liam smaschera Bill, il ritorno di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 11 maggio: Liam, deluso da Bill, smaschera il padre raccontando tutta la verità sull'incendio a Steffy. A Los Angeles torna Thomas.

Oggi, venerdì 11 maggio, alle 13.40 su canale 5, si rinnova l’appuntamento con Beautiful, la soap opera americana che da più di venticinque anni incolla davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Nel corso della puntata odierna, infatti, ci sarà un clamoroso colpo di scena che cambierà il destino di alcuni protagonisti della soap. Liam, fortemente deluso da Bill, non ha alcuna intenzione di sopportare ancora i raggiri del padre e di assistere alla distruzione della vita delle persone a cui tiene. Liam, infatti, dopo aver saputo della finta malattia di Caroline che ha allontanato Sally e Thomas, ha scoperto che il padre è il responsabile dell’incendio scoppiato alla Spectra. Dopo un durissimo faccia a faccia, Bill confessa tutto a Liam. La notizia dell’incendio sconvolge tutti i Forrester e preoccupa Liam che non sa più come fermare i piani diabolici del padre. Nella puntata odierna, inoltre, ci sarà il gradito ritorno di Thomas, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa accadrà.

Liam si reca da Steffy e le racconta tutta la verità sull’incendio scoppiato alla Spectra. La figlia di Ridge che aveva già dei dubbi sulla responsabilità di Bill, resta sconvolta dalla rivelazione del marito. Tuttavia, non essendoci prove, l’incendio potrebbe essere archiviato come un incidente scatenato da un corto circuito. Anche Rick, Maya, Ivy e RJ vengono informati di ciò che ha fatto Spencer e restano sconvolti dalla notizia di quanto accaduto a Sally. I quattro pensano che sia stato un incidente, ma Steffy e Liam conoscono la verità. Al gruppo si aggiunge anche Brooke che informa tutti del ritorno a Los Angeles di Thomas, Caroline e del piccolo Douglas. Sally, nel frattempo, è ancora in ospedale e le sue condizioni fortunatamente migliorano e presto potrà tornare a casa anche se non potrà lavorare per qualche tempo. Thomas, nel frattempo, tornato in città, raggiunge Sally. I due parlano dell’incendio e del possibile ritorno di Thomas a Los Angeles.

