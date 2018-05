Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto un figlio/ “Ci vogliono anche basi solide e le stiamo costruendo!”

11 maggio 2018

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno le idee molto chiare: tra un anno arriverà il figlio. I due ex gieffini si sono svelati tra le pagine del settimanale Gente, per una intervista a tutto tondo. “Quando stai così bene con una persona viene spontaneo pensare e parlare del futuro. Viviamo insieme e per ora non ho fretta di fare passi azzardati, ma un bambino nostro ci piacerebbe”, confida l’ex ciclista. Poi Moser prosegue: “Ho 25 anni e molto da dimostrare e realizzare, ma io vorrei essere un papà giovane, per avere le energie e gli entusiasmi giusti per un figlio. ma ci vogliono anche basi solide e le stiamo costruendo”. Cecilia Rodriguez aggiunge: “Non ho dubbi su di lui e su di noi. Tra un anno, se si sentirà pronto, mi piacerebbe iniziare pensare a una famiglia”. Dopo il viaggio di coppia alle Maldive, la coppia non ha dubbi e vuole avere un bambino.

"Qualche istante prima di partire, mentre chiudevo la valigia, mi ha colto un senso di smarrimento: ‘Se superiamo questa, se non litighiamo nemmeno laggiù, è fatta!’, ho pensato”, confida ancora Cecilia Rodriguez. “Non è andata bene, è andata meravigliosamente. Non potrei desiderare altro”, racconta invece Ignazio Moser. “L’armonia è stata perfetta e, se possibile, mi sono innamorato di Cecilia ancora di più”, sottolinea l’ex ciclista con la passione per la vendemmia. Il sentimento di Ignazio e Cecilia è nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip e nonostante su di loro si puntasse ben poco, la coppia si ama alla follia e le conferme di questo fortissimo sentimento, arrivano ogni giorno che passa. “Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere, l’educazione, l’energia. Lo stringerei a me tutto il giorno. A volte cerco di trattenermi, perché so di essere pesante, ma è così stupendo: che ci posso fare?”, confessa la sorella minore di Belen.

