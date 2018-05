Charlotte Casiraghi incinta / Nozze rimandate con Dimitri Rassam: lei si ritira in campagna

11 maggio 2018

Sembrava essere quasi tutto pronto per dire sì al suo Dimitri Rassam, invece le nozze sono state “rimadate” o comunque al momento sospese. Charlotte Casiraghi, ormai, non riesce più a nascondere il suo pancione da futura mamma e, stando alle indiscrezioni, avrebbe deciso di posticipare il matrimonio che, invece che a giugno, dovrebbe celebrarsi poco prima dell'autunno, a settembre per la precisione. Un'indiscrezione che non trova ancora conferma ma che pare molto attendibile. Le foto pubblicate dal settimanale Gente, mostrano Charlotte con un abito azzurro che, pur essendo molto morbido, evidenzia un bellissimo pancione. Charlotte Casiraghi è alla fine del quinto mese di gravidanza, in attesa del secondo figlio, dopo Raphael (4 anni) avuto dall'attore Gad Elmaleh. Ha così deciso di ritirarsi in Provenza, a Saint-Remy-de-Provence, dove la madre Carolina visse un lungo periodo dopo la scomparsa del marito Andrea, papà di Charlotte.

E pare proprio che Carolina, così come la mamma di Dimitri, Carole Bouquet, non siano state tante felici di questo matrimonio "affrettato", contribuendo alla scelta di rimandare le nozze a dopo la nascita del bebè. Charlotte si è ritirata nella fattoria di famiglia per trascorrere in tranquillità la sua maternità, sperando probabilmente anche di passare inosservata e non essere costantemente inseguita dai paparazzi anche se, pur se in Provenza, la "beccano" e, come palesa il suo volto incupito, la infastidiscono. Intanto mamma e figlia, come mostra il settimanale Gente, comprano provviste e giochi per bambini.

