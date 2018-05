EUROVISION SONG CONTEST 2018 / Omaggio di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Domenico Modugno

Eurovision Song Contest 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro omaggiano Domenico Modugno con 'Nel blu dipintodi blu'. Tutti i finalisti che si esibiranno il 12 maggio.

11 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Ermal Meta e Fabrizio Moro

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2018, che si è tenuta ieri sera a Lisbona, ha sancito i nomi delle altre 10 nazioni che potranno esibirsi anche domani 12 maggio per aggiudicarsi l'ambito titolo della kermesse canora internazionale. In essa non sono mancate le sorprese, con l'uscita di due partecipanti che mai prima di ora sono state escluse dalla finalissima. Russia e Romina, forse a causa delle performance non buone dal punto di vista vocale dei loro rappresentanti, hanno terminato anzitempo il loro percorso, proprio come la Polonia, altro pezzo forte della competizione. Soltanto Ucraina e Australia, a questo punto, continuano l'ininterrotto percorso di qualificazioni in finale mentre la Slovenia torna in finale dopo due anni di assenza. Le 10 finaliste si aggiungono alle altre 10 già qualificate lo scorso martedì e ai sei paesi che accedono di diritto alla serata conclusiva ovvero il padrone di casa Portogallo insieme ad Italia, Spagna, Regno Unito, Francia e Germania.

Eurovision Song Contest 2018: gli altri 10 finalisti

Ecco di seguito le Nazioni che hanno superato la semifinale dell'Eurovision Song Contest 2018, trasmessa ieri su Rai 4, accedendo direttamente alla finalissima di sabato 12 maggio: Serbia – Sanja Ilic & Balkanika – Nova Deca, Moldavia – DoReDos con Lucky Day, Ungheria - AWS con Vyszlàt nyar, Ucraina – Melovin con Under the ladder, Svezia - Benjamin Ingrosso con Dance you off, Australia – Jessica Mauboy con We got love, Norvegia- Alexander Rybak con That’s how you write a song, Danimarca - Rasmussen con Higher ground, Slovenia - Lea Sirk con Hvala, ne! e Paesi Bassi – Waylon con Outlaw in ‘em. Gli altri Stati già qualificati martedì sono Austria – Cesar Sampson con Nobody but you, Estonia – Elina Nechayeva con La forza, Cipro – Eleni Foureira con Fuego, Lituania – Ieva Zasimauskaite con When we’re old, Israele– Netta – Toy, Repubblica Ceca – Mikolas Josef con Lie to me, Bulgaria – Equinox con Bones, Albania – Eugent Bushpepa con Mall, Finlandia – Saara Aalto con Monsters, Irlanda - Ryan O’Shaughnessy con Together. Nella semifinale di ieri c'è stato spazio anche per la prima esibizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro che hanno omaggiato Domenico Modugno in occasione dei sessant'anni di Nel blu dipinto di blu, terza classificata nel 1958.

