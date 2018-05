FEDEZ E CHIARA FERRAGNI IN ITALIA CON LEONE / Vivranno in un hotel di lusso in attesa della nuova casa

Fedez e Chiara Ferragni sono tornati in Italia insieme al piccolo Leone: in attesa che la loro nuova casa sia pronta, soggiorneranno nella suite di un hotel a cinque stelle.

11 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso le settimane precedenti e successive alla nascita del figlio Leone a Los Angeles. Ma gli impegni del rapper, con l'uscita del nuovo singolo 'Italiana' e il mega concerto che si terrà a San Siro il prossimo 1° giugno, sono imminenti, motivo per cui la coppia e il neonato hanno fatto ritorno in Italia, nella loro Milano. La bella famigliola non si è recata nello splendido appartamento di Fedez nel nuovo quartiere City Life: evidentemente i 240 metri quadri su due piani e le finiture di lusso della casa del rapper non erano sufficienti per le necessità del nuovo arrivato, motivo per cui il cantante ha deciso di affittare l'abitazione ad una cifra record di circa 9 mila euro al mese. Fedez e Chiara hanno quindi cercato un luogo più adatto alla loro vita a Milano anche se il nuovo nido d'amore non sarà pronto prima di un mese. Ecco perché la coppia preferita dal gossip ha deciso di soggiornare altrove, in attesa che tutto sia perfetto. E di certo non si è fatta mancare i confort...

Fedez e Chiara Ferragni si trasferiscono in un hotel a cinque stelle

Fedez e Chiara Ferragni, in attesa che la loro nuova casa sia pronta per il trasferimento definitivo a Milano, hanno deciso di soggiornare in un hotel a cinque stelle sempre nel capoluogo lombardo. Il luogo da loro scelto è la suite del Palazzo Parigi, dove sono stati accolti da sorprese, palloncini fiori e anche qualche regalo per Leone. A confermare la nuova location, raggiunta dopo 16 ore di volo dagli Stati Uniti, è lo stesso rapper nel suo profilo Instagram: "Visto che la casa nuova in centro non è ancora pronta vivremo per un mese in hotel, come Vasco". Resta il mistero riguardo la nuova abitazione nella quale i due idoli del gossip si trasferiranno nei prossimi mesi. Tante le voci che circolano a tal proposito, tra chi ritiene che sarà una casa con giardino più adatta a Leone, e chi invece pensa che si tratterà di un nuovo appartamento nel quartiere City Life. Pare infatti che Fedez e Chiara non abbiano né comprato né affittato il nuovo nido d'amore ma che abiteranno in ragione di un accordo con il costruttore: loro ci guadagneranno una casa da sogno in cambio di tanta visibilità e pubblicità gratuita.

