FILIPPO MAGNINI/ L'amore con Giorgia Palmas e il futuro fuori dalla vasca (Matrix Chiambretti)

Filippo Magnini, che ha ritrovato recentemente l’amore con Giorgia Palmas, sarà protagonista di un’intervista intima nello studio di Matrix Chiambretti su Canale 5.

Filippo Magnini (Instagram)

Procede a gonfie vele il rapporto di passione e amore che Filippo Magnini ha creato con Giorgia Palmas. Dopo essersi lasciato alle spalle la frattura con l'ex fidanzata Federica Pellegrini, l'ex nuotatore si è rimesso di nuovo in gioco con i sentimenti e sembra proprio essere riuscito a realizzare quell'amore da sogno che tutti sperano di vivere almeno una volta nella loro vita. Filippo Magnini sarà inoltre ospite di Matrix Chiambretti nella puntata di oggi, venerdì 11 maggio 2018, come sempre in seconda serata su Canale 5. Del resto sono proprio loro a definire così il loro magico incontro, in un'intervista al settimanale Chi in cui hanno rivelato come è nato il colpo di fulmine. Entrambi single da un anno, un tiramisù è stato fatale per la neo coppia, anche se il primo bacio c'è stato solo alcuni giorni dopo, complice la notte milanese di Piazza Duomo. Sarà dura per l'ex atleta riuscire a governare nostalgia e assenza della nuova fidanzata per sedere al tavolo di Piero Chiambretti, dato che sembra proprio che i due non riescano a stare lontano troppo a lungo. Lo dimostra una foto pubblicata su Instagram da Magnini nella giornata di ieri, che lo riprende al fianco della sua Giorgia e con cui ha voluto sottolineare quanto senta la mancanza della compagna. 'Miss you' con tanto di emoji con occhi a cuore, scrive nel suo post l'ex nuotatore, conquistando in meno di un'ora oltre 14 mila like. Clicca qui per vedere la foto di Filippo Magnini e Giorgia Palmas.

Il futuro fuori dalla vasca

Filippo Magnini ha forse messo da parte il nuoto in via ufficiale, ma non di certo come passione. Anche per questo ha accolto la proposta di Raoul Bova di unirsi in una sfida in vasca, anche se l'ex nuotatore non ha atteso tanto prima di ritornare nella sua amata piscina. Soprattutto a Pesaro, dove ha iniziato il suo percorso professionale 27 anni fa. Uno scatto del presente per ricordare quanto avvenuto tanti anni fa e condiviso con i fan sui social, grazie ad una foto su Instagram che trovate qui. Ed ora che si è ritirato dalle scene, come trascorre il suo tempo libero? Di certo riempendo di attenzioni Giorgia Palmas, la donna che ha saputo di nuovo far battere il suo cuore. Durante un'intervista a Comedy Central, Magnini ha rivelato inoltre di guardare la tv molto più tempo di prima e di non riuscire a rinunciare alle serie Tv. Non mancheranno inoltre i progetti sportivi, magari come consigliere e intermediario fra atleti e dirigenti. Di esperienza di certo ne ha accumulata tanta nel corso della sua carriera ed è arrivato forse il momento di condividere il suo sapere con gli altri atleti.

