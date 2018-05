FLAMINIA ROMEO/ L'ex Madre Natura di “Ciao Darwin” torna in tv (Matrix Chiambretti)

Flaminia Romeo, modella ed ex “Madre Natura” nella trasmissione di Paolo Bonolis “Ciao Darwin”, sarà ospite di “Matrix Chiambretti” questa sera venerdì 11 maggio.

Flaminia Romeo (Instagram)

33 anni ed una bellezza mozzafiato: Flaminia Romeo continuerà a rimanere nella memoria degli italiani come l'ex Madre Natura di Ciao Darwin. Per ricordarsi la grazia con cui scendeva lungo le scale del programma bisogna andare indietro fino al 2007, quando la modella ha calcato le scene in sostituzione della collega Agné Stankunaité, emersa nella prima parte dello show. Flaminia Romeo è forse scomparsa dalla tv, ma è pronta a ritornare sul piccolo schermo di Canale 5 grazie alla nuova puntata di Matrix Chiambretti, che andrà in onda oggi, venerdì 11 maggio 2018. Abbandonati i riflettori mediatici, Flaminia non ha mai lasciato invece il red carpet e i set per gli shooting fotografici. È infatti una delle modelle più ricercate da brand di abiti e cosmesi, come testimoniano i numerosi scatti che condivide con i fan sui social. Senza dimenticare il suo ruolo di mamma e moglie, grazie all'incontro fatale con il modello e biker Andrea De Beni e la nascita del piccolo Elia. E la famigliola felice di certo non si priva nulla, sia al lavoro che nella vita privata. Lo dimostrano i viaggi che collezionano durante l'anno, l'ultimo dei quali ha visto Flaminia, consorte e prole in Africa lo scorso aprile.

Flaminia Romeo nei video di Coolio e Alexia

Anche se Ciao Darwin ha permesso a Flaminia Romeo di farsi notare a livello mondiale, la modella ed ex Madre Natura ha il vanto di essere presente in un video di Coolio realizzato l'anno successivo al suo debutto nel programma di Paolo Bonolis. Si tratta del singolo Change, con un video che il rapper ha voluto incentrare su ex concorrenti di reality italiani e in collaborazione con il maestro Ennio Morricone. Vera professionista dell'ambiente della moda, il suo nome in passato è stato associato anche all'ex tronista Angela Artosin, la ragazza che nel 2008 ha abbandonato il programma per amore di Simone Ferroli. Quest'ultimo, conosciuto al di fuori dello show di Maria De Filippi, è diventato poi il marito di Angela alcuni anni dopo, grazie ad una cerimonia che fra gli altri volti noti della tv ha visto anche la partecipazione di Flaminia. Senza considerare che la modella ed il marito Andrea De Beni figurano entrambi nel video di Alexia realizzato nel 2015 per il singolo Il Mondo non accetta le parole, un inedito che ha segnato il ritorno dell'artista italiana grazie all'album Tu puoi se vuoi.

