Festival di Cannes 2018/ Marica Pellegrinelli incanta tutti. Il programma dell'11 maggio

Festival di Cannes 2018: Marica Pellegrinelli e Irina Shay incantano sul red carpette della kermesse del cinema internazionale. Il programma dell'11 maggio.

11 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Festival di Cannes

Non solo film alla 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Protagonista dell’ultima giornata della kermesse del cinema è stata Marica Pelelgrinelli. La bellissima moglie di Eros Ramazzotti che ha sfilato sul red carpet della kermesse cinematografica anche in precedenti occasione, ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un abito lungo ed elegantissimo di Alberta Ferretti. Sensuale, romantica e raffinata, la modella ha incantato tutti con la sua bellezza mozzafiato senza dare vita ad incidenti hot. La moglie di Eros Ramazzotti è riuscita a tenere testa anche ad Irina Shayk. Anche la compagna di Bradley Cooper ha lasciato tutti a bocca aperte. Marica e Irina sono state le vere star del Festival di Cannes dimostrando di poter incantare e far parlare di sé senza bisogno di essere protagoniste di incidenti sexy come accaduto ad altre star internazionali.

FESTIVAL DI CANNES 2018: IL PROGRAMMA DELL’11 MAGGIO

Film importanti nel programma del Festival di Cannes dell’11 maggio. Tra i film in concorso oggi c’è la pellicola in concorso “Ash Is Purest White” di Jia Zhangke che parla della storia d’amore tra una ballerina e un gangster. E’ prevista la proiezione de “Le Livre d’Image” del maestro della Nouvelle Vogue Jean-Luc Godar, diviso in cinque capitoli. Saranno proiettati in replica “Zimna Wojna” di Pawel Pawlikowki e “Plaire, Aimer et Courir Vite” di Christophe Honoré. Nella sezione Un Certain Regard sarà proiettato “El Angel” di Luis Ortega che racconta la vita del serial killer argentino Robledo Puch. A seguire “Mon Tissu Préféré” diretto da Gaya Jiji e che parla della voglia di riscatto di una donna che tenta di scappare da Damasco attraverso un matrimonio combinato. In replica saranno proiettati “A Genoux Les Gars” di Antoine Desrosières e il fantasy “Gräns” di Ali Abbasi.

