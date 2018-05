Franc Gigolò/ In studio per festeggiare il compleanno di Rocco Siffredi (Matrix Chiambretti)

Questa sera, venerdì 11 maggio 2018, su Canale 5, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Matrix Chiambretti”. Tra gli ospiti della puntata Franc Gigolò.

Franc Gigolò e Rocco Siffredi

Sono trascorsi due anni da quando Franc Gigolò ha ricevuto l'invito di Rocco Siffredi a stare dietro le telecamere. L'artista che racchiude nel suo nome d'arte la sua professione, ha già discusso di questo particolare durante una puntata di Matrix Chiambretti, dove lo ritroveremo questa sera, venerdì 11 maggio 2018. Siffredi sarà riuscito nel suo intento? Con un guadagno di circa 200 euro a incontro galante, Franc Gigolò è di sicuro uno dei più pagati del suo settore, una professione su cui ha messo dei punti fermi da cui non intende trascendere. Niente amore con le clienti o che le coppie che richiedono i suoi servigi per rinverdire una relazione altrimenti polverosa, come ha rivelato a Io Donna. E questo non vuol dire rapporti veloci e poco romantici, anzi, le coccole sono ammesse. Del resto il gigolò può comportarsi come meglio crede, soprattutto perché ha il vanto di svolgere un lavoro sempre più in crescita, in cui non è prevista tra l'altro alcuna fattura.

Il rapporto con Rocco Siffredi

Dopo una certa assenza dal salotto di Matrix Chiambretti, Franc Gigolò ritornerà a sedersi attorno al tavolo del conduttore di Canale 5 per parlare dei suoi ultimi progetti e di un tema che lo collega, anche se in modo alternativo, al mondo di Rocco Siffredi. I due hanno avuto modo di parlarsi alcuni anni fa, soprattutto perché Franc ha sempre avuto come sogno la possibilità di girare un film con il re del cinema a luci rosse. Non sono mancate delle piccole esperienze nel corso degli anni, tutte e a livello amatoriale e non è detto che non possa fare del lavoro davanti la telecamera il prossimo step della sua carriera tutta originale. Tanto è bastato per stuzzicare la curiosità di Siffredi, che negli ultimi anni ha individuato diversi cavalli di battaglia da lanciare nella propria scuderia. L'incontro a Budapest ci sarà stato davvero? Di sicuro nella puntata di stasera scopriremo com'è andata a finire e se Franc Gigolò è riuscito ad ottenere un posto nella tanta agognata fucina Siffredi.

