GREEN ZONE/ Su Iris il film diretto da Paul Greengrass (oggi, 11 maggio 2018)

Green zone, il film in onda su Iris oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Matt Damon, Greg Kinnear e Amy Ryan, alla regia Paul Greengrass. La trama del film nel dettaglio.

11 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST MATT DAMON

Il film Green zone va in onda su Iris oggi, venerdì 11 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola del 2010 che è stata diretta da Paul Greengrass (Capitan Philips - Attacco in mare aperto, United 93, la saga di Jason Bourne) ed interpretata da Matt Damon (Will Hunting - Genio ribelle - The great wall, Sopravvissuto - The martian), a sua volta protagonista dei film di Bourne, Greg Kinnear (Qualcosa è cambiato, Little miss sunshine, Il paradiso per davvero) e Amy Ryan (Gone baby gone, Il ponte delle spie, Piccoli brividi). Il film è tratto dal libro Imperial Life in the Emerald City di Rajiv Chandrasekaran e prende il titolo dalla cosiddetta 'Zona verde', ovvero l'area internazionale nel centro di Bagdad. La pellicola è stata già trasmessa altre volte sui palinsesti televisivi italiani e verrà nuovamente trasmessa su Iris questa sera alle ore 21.00. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

GREEN ZONE, LA TRAMA DEL FILM

Marzo 2003. Roy Miller (Matt Damon) è uno dei militari impegnati in Iraq. L'esercito degli Stati Uniti ha da poco rovesciato il regime di Saddam Hussein e ora pattuglia il territorio alla ricerca delle armi di distruzione di massa in possesso del dittatore, oltre che degli ultimi suoi uomini di fiducia ancora liberi. Il compito del gruppo di Roy è proprio trovare le famigerate armi di distruzione di massa, ma i militari hanno l'impressione di girare a vuoto. Ogni volta che viene loro segnalato un possibile nascondiglio per le armi il gruppo parte in assetto da battaglia, ma non trova mai nulla. Roy comincia ad essere insospettito da questi continui errori dell'intelligence, che sembra essere incapace di localizzare gli ordigni. Muovendosi in modo indipendente, grazie ad un informatore locale, Roy riesce a fare irruzione in una casa dove trova addirittura il generale Al-Rawi (Yigal Naor). Quest'ultimo riesce a fuggire, ma interrogando i prigionieri, Roy riesce ad ottenere rivelazioni sconvolgenti. A quanto pare in Iraq non esistono armi di distruzioni di massa controllate da Saddam. Il Governo Americano lo sapeva bene, visto che lo stesso Al-Rawi ne aveva parlato, ma ha messo in giro queste voci solo per giustificare un attacco ed abbattere finalmente il regime di Saddam. Comincia quindi una caccia all'uomo attorno ad Al-Rawi, l'agente CIA Brown (Brendan Gleeson) e Roy intendono salvarlo e farlo parlare davani ad una commissione internazionale, mentre altri incaricati del Governo USA lo cercano per tappargli la bocca per sempre.

© Riproduzione Riservata.