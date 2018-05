Giulia De Lellis, la verità sull'addio ad Andrea Damante/ Lo sfogo sui social e il futuro a Uomini e Donne

Giulia De Lellis sbotta sui social dopo le parole della presunta amica sulla rottura con Andrea Damante e si prepara a salire sul trono di Uomini e Donne.

11 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sbotta sui social dopo l’intervista rilasciata da un’amica ai microfoni del settimanale Nuovo Tv. Sia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che Andrea Damante, dopo aver annunciato la rottura, non hanno mai svelato i veri motivi che li hanno portati a separarsi. La rottura ha spiazzato i fans che non si aspettavano assolutamente un finale del genere. Stando a quanto dichiarato da una ragazza a Nuovo Tv, tra Andrea e Giulia la crisi durava da tempo. “La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ultimi mesi. Lo scorso anno, per superare un altro periodo di crisi, si erano concessi una vacanza lampo a Londra, lontano dalle telecamere. Ma, a quanto pare, è servita a poco”, sono state le parole della presunta amica di Andrea e Giulia. Dopo aver letto tali dichiarazioni, la De Lellis, con una storia su Instagram Stories, ha sbottato così: “Ciao presunta amica, ritenta sarai più fortunata. °CagateMattutine e #FatelaNonRaccontatela“.

GIULIA DE LELLIS: FUTURO A UOMINI E DONNE?

Giulia De Lellis deve tutta la sua popolarità a Uomini e Donne. Tra romana è sicuramente tra le corteggiatrici più amate della storia del programma di Maria De Filippi. Complice la sua storia con Andrea Damante è diventata anche molto popolare sui social dove è molto seguita. Tornata single, Giulia potrebbe presto tornare a Uomini e donne, ma stavolta come tronista. Il nome dell’ex corteggiatrice è salito in pole per la prossima stagione di Uomini e Donne. Il trono classico, nonostante la presenza di tronisti dalle forti personalità, non è riuscito a conquistare totalmente il pubblico perdendo la sfida con il trono over. Per tentare di dare nuova linfa vitale al trono classico, così, la redazione di Uomini e Donne starebbe pensando proprio a Giulia De Lellis. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici indiscrezioni che, tuttavia, potrebbero concretizzarsi presto.

