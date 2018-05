Grande Fratello 2018/ Mariana contro Luigi, ancora scintille: "Fuori di qua non sarai nulla!"

11 maggio 2018 Anna Montesano

La Casa del Grande Fratello 2018 continua ad essere alimentata dai dissapori nati tra Mariana Fallace e Luigi Favoloso. È soprattutto la ragazza che ormai dichiara di non sopportare la presenza né tantomeno la vicinanza dell'ex di Nina Moric che, d'altra parte, non perde occasione per punzecchiarla. È proprio per questo che nasce tra i due un nuovo battibecco. Mariana infatti, stuzzicata durante le mansioni di casa, sbotta: "Io so chiaramente che uscirò ma sarò comunque contenta perché starò lontana da te. Sei una persona incommentabile, un provocatore. - la 23enne napoletana poi prosegue - Sicuramente io non casco nelle tue provocazioni, tu puoi fartela solo con gli scemi. Tu fuori da qua non sarai nulla, sappilo, perché il tuo carattere è una me*da! Comunque tu puoi continuare a punzecchiarmi, prendermi in giro: non mi tocca! La figura di me*da l'hai fatta tu".

GRANDE FRATELLO 2018: AMICIZIA COMPROMESSA PER SEMPRE?

Luigi Favoloso chiede, con sarcasmo, il perché di queste accuse e da cosa è dovuta l'indifferenza di Mariana nei suoi riguardi. La ragazza così conclude: "Io non ti tratto con indifferenza ma come avrei dovuto trattarti sin dall'inizio. I miei gesti sono stati fraintesi anche troppo". Nonostante l'ex di Nina Moric cerchi in qualche modo una sorta di riavvicinamento, Mariana non cambia idea e lo dichiara a chiare lettere: "Per me sei un provocatore, questo pensiero non me lo toglie nessuno". L'amicizia tra i due sembra essere, quindi, cosa appartenente al passato e non più riconciliabile, soprattutto dopo l'ingresso nella Casa e le dure accuse di Patrizia Bonetti. Mariana, in virtù di questo, è convinta che sarà lei ad uscire martedì: il pubblico le darà ragione?

