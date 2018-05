Grande Fratello 2018, sponsor in fuga/ Da BellaOggi ai Beretta: colpa del bullismo di Baye Dame & soci

Sponsor in fuga dal Grande Fratello 2018: con tanto di comunicati ufficiali gli sponsor “Bellaoggi Italia”, “Fratelli Beretta” e “Aran Cucine” hanno preso le distanze da bullismo e violenza

11 maggio 2018 Hedda Hopper

Grande Fratello 2018

Possiamo ufficialmente dire che questa edizione del Grande Fratello 2018 ha toccato il fondo. In casa non è successo niente, almeno relativamente, ma sicuramente fuori l'onda d'urto di quello che è successo con Baye Dame, Aida Nizar e il cosiddetto "clan" sembra aver causato non pochi problemi alla produzione. Proprio in queste ore tre degli sponsor presenti in casa hanno detto no a questo clima di violenza e bullismo visto in queste settimane e hanno ufficialmente preso le distanze da quanto sta accadendo in casa e in tv, settimana dopo settimana. Con tanto di comunicati ufficiali che spiegano le loro decisioni e che si allontanano dal clima di violenza e di branco che si respira in casa, “Bellaoggi Italia”, “Fratelli Beretta” e “Aran Cucine” hanno fatto sapere che non saranno più sponsor ufficiali di questa edizione proprio per via di quello che è successo.

IL COMUNICATO DI BELLAOGGI

Proprio ieri sera, BellaOggi ha usato Facebook per pubblicare il suo comunicato ufficiale in cui si legge: "BELLAOGGI si dissocia formalmente dagli atti e dai comportamenti da ultimo registrati nell’ambito dell’attuale XV edizione del Grande Fratello. Comprende profondamente la reazione dei suoi consumatori, fan e di ogni voce che si è sollevata sui social networks rispetto a tali ultimi accadimenti. In BELLAOGGI lavoriamo quotidianamente per proporre un mondo di bellezza, unico, concreto ed accessibile a tutti. Siamo convinti che la bellezza non potrà mai esistere accanto a nessuna forma di violenza o discriminazione [...] comunica, con effetto immediato, la decisione di interrompere ogni attività di sponsorizzazione di questa edizione del Grande Fratello”. L'azienda ha comunicato che ogni riferimento al Grande Fratello sulle proprie pagine o negli sponsor saranno subito rimosse proprio per evitare ogni tipo di coinvolgimento in queste situazioni presenti o future.

LA RISPOSTA DI ARANCUCINE E FRATELLI BERETTA

All'azienda si sono associate anche ARANCucine e il Salumifio Fratelli Beretta. In particolare, la prima su Facebook fa sapere che "condanna fermamente ogni forma di violenza e ogni atto di bullismo senza SE e senza MA. #Noalbullismo. Rimanere immobili e silenti di fronte tali gesti alimenterebbe l’indifferenza nella quale si perpetrano determinati comportamenti insani, cosa completamente estranea ai brand values di ARAN Cucine" e i Beretta con un tweet rispondono agli utenti ribadendo lo stesso concerto: “Salumificio Fratelli Beretta ricorda che il rispetto delle donne e il disprezzo per qualsiasi forma di violenza o bullismo sono valori fondamentali e imprescindibili dell’azienda e si dissocia dal comportamento e dall’atteggiamento di alcuni giovani durante la trasmissione”. Cosa succederà adesso al Grande Fratello 2018? Barbara D'Urso dovrà comunicare questa cosa ai concorrenti oppure si farà finta di niente?

