IL DANNO/ Su Cielo il film con Juliette Binoche e Jeremy Irons (oggi, 11 maggio 2018)

Il danno, il film in onda su Cielo oggi venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Juliette Binoche, Jeremy Irons e Miranda Richardson, alla regia Louis Malle. La trama del film nel dettaglio.

11 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST JULIETTE BINOCHE

Il film Il danno va in onda su Cielo oggi, venerdì 11 maggio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica del 1992 che è stata diretta da Louis Malle (Arrivederci ragazzi, Ascensore per il patibolo, Soffio al cuore) e interpretata da Juliette Binoche (L'amore secondo Isabelle, Chocolat, Il paziente inglese), Jeremy Irons (Lolita, Red Sparrow, la serie tv I Borgia) e Miranda Richardson (Il mistero di Sleepy Hollow, La moglie del soldato, Harry Potter e il calice di fuoco). Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo d'esordio della scrittrice irlandese Josephine Hart. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL DANNO, LA TRAMA DEL FILM

Stephen Fleming (Jeremy Irons) è un uomo politico inglese molto in vista, con una famiglia tradizionale composta dalla moglie Ingrid (Miranda Richardson) e dal figlio Martyn (Rupert Graves), in procinto di sposarsi con la fidanzata Anna (Juliette Binoche). La sua vita è estremamente regolare e scandita dai suoi numerosi impegni. Quando Stephen conosce Anna (Juliette Binoche) però se ne innamora pazzamente. Fra i due comincia così una torbida storia d'amore segreta, che assorbe pian piano completamente la vita di Stephen. Medico affermato, politico di successo, padre di famiglia, Stephen si dedica in modo sempre più totale alla sua relazione con Anna fino a trascurare i diversi aspetti della sua vita. La donna nasconde nel suo passato un grande trauma, il suicidio del fratello, dovuto ad una loro relazione incestuosa. Anna infatti, dopo l'adolescenza, aveva cominciato a mostrare interesse per altri uomini, cosa che il fratello, a lei morbosamente attaccato, non era in grado di sopportare. Il destino funesto rischia di ripetersi quando Martyn entra nella sua futura casa e vi trova, nel suo futuro letto coniugale, Anna con il padre...

