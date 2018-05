Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 11 maggio: la drastica decisione di Saul

Il Segreto, anticipazioni puntata serale 11 maggio: Saul prende una drastica decisione sulla sua storia con Julieta. Sarà la fine dell'amore tra i due?

11 maggio 2018

Nuovo appuntamento serale con Il Segreto. La soap opera spagnola, oltre all’appuntamento pomeridiano, torna in onda oggi, venerdì 11 maggio, in prima serata su canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. A Puente Vejo tutto è sempre in bilico. La serenità, infatti, non fa parte della quotidianità. Le tragedie sono sempre dietro l’angolo e gli addii potrebbero essere diversi. Hernando e Camila, infatti, vorrebbero lasciare definitivamente il piccolo paesino spagnolo nonostante il parere contrario di Beatriz il cui onore viene difeso da Emilia che caccia dalla locanda Aquilino. Il futuro di Beatriz potrebbe essere nuovamente accanto a Matias che è stato lasciato da Marcela. Quest’ultima, infatti, ha ormai capito che non potrà mai essere amata come vorrebbe e, con un gesto di grande generosità, decide di lasciarlo e andare via da Puente Vejo per dargli la possibilità di essere felice. Disperato, però, Matias fa le valigie per andare a cercarla mentre Beatriz fa di tutto per convincerlo a tornare con lei. Cosa farà il figlio di Emilia e Alfonso?

IL SEGRETO: SAUL LASCIA JULIETA

Ora che Marcela è andata via da Puente Vejo, Beatriz spera di poter essere finalmente felice insieme a Matias. Il ragazzo, però, disperato dalla decisione della moglie, non ha alcuna intenzione di tornare con lei. La figlia di Hernando, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e fa di tutto per riconquistarlo. Nel frattempo, il marito di Camila riesce ad impedire che la figlia ceda al ricatto di Aquilino. Quest’ultimo, però, ora avanza delle pretese su Los Mannantiales. Hernando e Camila decidono così di trasferirsi in Cecoslovacchia. Dopo che Saul l’ha lasciata senza una spiegazione, Julieta decide di partire per Salamnca. Prima di farlo, però, la ragazza cerca di scoprire il motivo per il quale Saul l’ha lasciata. Quest’ultimo, però, resta fermo sulle sue non volendo confessare la verità alla donna che ama. Francisca, nel frattempo, continua a tramare contro Carmelo e riesce ad impedire ogni sua attività municapale.

