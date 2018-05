LA STORIA DI UNA MONACA/ Su Rete 4 il film con Audrey Hepburn (oggi, 11 maggio 2018)

La storia di una monaca, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Audrey Hepburn e Peggy Ashcroft, alla regia Fred Zinnemann. La trama del film nel dettaglio.

11 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST AUDREY HEPBURN

Oggi, venerdì 11 maggio 2018, alle ore 15.35 su Rete 4 va in onda un grande classico del cinema americano interpretato da Audrey Hepburn: La storia di una monaca, film diretto nel 1959 da Fred Zinnemann, regista americano di origini austriache scomparso nel 1997 e reso celebre da pellicole come Un cappello pieno di pioggia, Mezzogiorno di fuoco, La mamma non torna più, La settima croce e Il giorno dello sciacallo. Nel corso della sua carriera vinse per ben quattro volte ai Premi Oscar. Nel cast de La storia di una monaca accanto ad Audrey Hepburn troviamo anche Peggy Ashcroft, Dean Jagger, Gabriella Andreini, Barbara O'Neil, Beatrice Straight e Patricia Collinge. La trama ruota attorno alla figura di suor Lucia che deciderà di dedicare la sua intera vita a Dio, diventando infermiera in missioni umanitarie in Congo. Parte della narrazione è in realtà ispirata alla vera vita di suor Marie Louise Habets. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA STORIA DI UNA MONACA, LA TRAMA DEL FILM

Gabrielle Van Der Mal è un'adolescente belga che scopre improvvisamente di voler dedicare la sua intera esistenza a diffondere la parola di Dio. Contro il volere della sua famiglia, decide così diventare a tutti gli effetti una suora missionaria, sognando di partire per il Congo ed aiutare le popolazioni disagiate del posto. Diplomatasi con successo come infermiera, però, Gabriella (diventata ormai suor Lucia) è costretta a lavorare presso una struttura psichiatrica in Belgio. Trascorsi i tre anni, Lucia viene finalmente inviata in Congo, realizzando il suo sogno. Tornata a casa, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, Lucia entra a far parte della resistenza e al termine del conflitto, decide di dire addio alla sua carriera religiosa.

