La Corrida, Carlo Conti/ Quinta puntata: dilettanti allo sbaraglio, chi sarà il vincitore? (11 maggio)

La Corrida dilettanti allo sbaragio: quinta puntata di oggi, venerdì 11 maggio: Carlo Conti riaccoglierà in studio i simpatici concorrenti della nuova gara. Chi sarà il vincitore?

11 maggio 2018 Valentina Gambino

La Corrida, anticipazioni

Torna puntuale anche stasera, venerdì 11 maggio il nuovo appuntamento in diretta con La Corrida, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 21.25 circa. Come sempre, Carlo Conti presenterà tutti i dilettanti allo sbaraglio e sarà pronto ad accoglierli e ridere con loro. Insieme al simpatico conduttore toscano, ritroveremo anche la valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In questo quinto attesissimo appuntamento dallo studio 5 della Dear di Roma, ci sarà spazio per nuovi concorrenti che si esibiranno sul palcoscenico con esibizioni originali e simpatiche. Per tutti quanti l’obiettivo principale sarà conquistare l’affetto del pubblico presente in sala, pronto ad applaudire, ma anche a mostrare contrarietà non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. I concorrenti in gara si metteranno in gioco per una sera, collocando al primo posto il divertimento e l’allegria, con rispetto e serenità.

La Corrida dilettanti allo sbaraglio, quinta puntata

Canti, balli, imitazioni, acrobazie, barzellette, poesie: questi gli elementi principali del quinto appuntamento con La Corrida, in onda stasera nella prima serata di Rai1 con Carlo Conti. Come da tradizione poi, il conduttore toscano sceglierà il corpo di ballo tra il pubblico in sala che dovrà esibirsi a fine puntata su inverosimili coreografie accompagnate dal corpo di ballo di Fabrizio Mainini. Come da prassi, prima della presentazione del primo concorrente in gara, Conti sceglierà tra il pubblico una valletta che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera serata rigorosamente in diretta TV. Ogni singola esibizione dei dilettanti allo sbaraglio, sarà anticipata da un video-messaggio inviato da parenti o amici. La quarta puntata è stata vinta dalla 51enne Monica Barillà, baby-sitter proveniente da Roma: la sua “Simply the best” di Tina Turner è stata l’esibizione più acclamata dal pubblico, chi trionferà questa sera? Restate sintonizzati per poterlo scoprire!

