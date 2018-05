La vita in diretta/ Anticipazioni 11 maggio: le ultime novità su Ermal Meta e Fabrizio Moro

La vita in diretta, anticipazioni 11 maggio: Marco Liorni e Francesca Fialdini conducono l'ultima puntata della settimana con tutte le novità su Ermal Meta e Fabrizio Moro.

11 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Marco Liorni e Francesca Fialdini

La vita in diretta torna in onda oggi, venerdì 11 maggio, per l’ultima puntata della settimana. Marco Liorni e Francesca Fialdini conducono una puntata in cui sarà dato ampio spazio all’Eurovision Song contest 2018 con le ultime novità su Ermal Meta e Fabrizio Moro che, domani sera, in prima serata, tenteranno di conquistare la vittoria con il brano “Non mi avete fatto niente”. “ Tra poco su RaiUno a La Vita In Diretta le ultimissime di @barbaradipalma, in collegamento da Lisbona, su Ermal Meta e Fabrizio Moro”. Marco Liorni omaggia anche le 5000 puntate di Un posto al sole, la famosa soap opera italiana che, da anni, fa compagnia agli italiani su Raitre. Come annuncia il conduttore del programma pomeridiano di Raiuno, questa sera, Un posto al sole regalerà al pubblico una puntata speciale di un’ora.

LA VITA IN DIRETTA: IL MATRIMONIO INTERAZZIALE

La prima parte della nuova puntata de La vita in diretta è dedicata ai matrimoni interrazziali con Gemma, un’insegnante che ha scelto di insegnare agli stranieri adulti l’italiano. Un giorno, una collega si assente e lei la sostituisce. Quando entra in questa classe, il mio attuale marito che era uno studente, s’innamora di lei. Da quel momento, lui comincia a cercarla anche se lei faceva di tutto per evitarla. Un giorno, nella classe dove avrebbe dovuto fare lezione, c’era questo ragazzo. Da quel momento, è iniziata la loro frequentazione. “Non era il classico approccio, andava in profondità”, racconta oggi Gemma. “Quando l’ho vista non ho capito più niente. La prima domanda che le ho fatto è se fosse sposata. Quando mi ha detto no ho cominciato a corteggiarla”, ha spiegato il marito di Gemma. All’inizio, naturalmente, ci sono stati molti pregiudizi, ma l’amore ha vinto su tutto ed oggi sono felici.

