Laetitia Casta compie 40 anni/ "Accetto il tempo che passa, voglio restare me stessa"

Laetitia Casta compie 40 anni: modella e attrice francese, tira le somme di una vita privata e professionale ricca di successi accettando il tempo che passa.

11 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Laetitia Casta

Laetitia Casta compie 40 anni. Mamma, modella e attrice francese, Laetitia accetta con il sorriso il tempo che passa brindando agli straordinari successi professionali e alla sua splendida vita privata. Nata l’11 maggio 1978 a Pont-Audeme, la Casta ha cominciato la sua carriera da modella quando aveva solo quindici anni. A 16 anni entra a far parte della scuderia di Paul Marciano che, nel corso della sua carriera, ha scoperto top model del calibro di Claudia Schiffer e Kate Upton. Nel 1999 viene scelta come modella della "Marianne" ed è la valletta del Festival di Sanremo accanto a Fabio Fazio. Posa anche per il calendario Pirelli e decide di soddisfare la passione per la recitazione lanciandosi nel mondo del cinema. Debutta accanto Gerard Depardieu in "Astérix et Obélix contre César". Nel 2006 recita accanto a Stefano Accorsi che diventa poi il suo compagno e padre dei figli Orlando ed Athena. Dopo la fine della storia d’amore con l’attore italiano, si lega all’attore francese Louis Garrel, con cui convola a nozze a giugno del 2017.

LAETITIA CASTA E IL TEMPO CHE PASSA

Nessuna paura del tempo che passa per Laetitia Casta che è pronta a spegnere le 40 candeline. “Accetto il tempo che passa. Se la mia anima rimane bella, anche le foto rimarranno belle. La chirurgia estetica non fa per me… la ritengo simile alla distruzione. Non ho voluto neanche mai correggere i denti, voglio che il mio corpo rimanga così com’è. È un impegno che prendo con le altre donne, per dire a tutte: restate voi stesse”, ha dichiarato la modella e attrice francese al magazine Nous Deux. Con i suoi piccoli difetti, Laetitia Casta è riuscita a conquistare non solo il cuore degli uomini, ma anche l’affetto delle donne che riescono a rivedersi in lei. Bella, semplice e umile, la Casta si è sempre accettata con le sue piccole imperfezioni che la rendono unica e speciale.

