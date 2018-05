Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice/ Fan Caraoke, slitta la messa in onda: il direttore si scusa

Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice: Fan Caraoke, slitta la messa in onda e la showgirl polemizza. Su Twitter arrivano le scuse del direttore Andrea Fabiano

11 maggio 2018 Silvana Palazzo

Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice

Lorella Cuccarini contro Raidue per la finale di The Voice of Italy 2018. La puntata è andata in onda fino a tardi, quindi quella di Fan Caraoke, con lei protagonista, è stata trasmessa quando ormai era praticamente notte fonda. La Cuccarini non è rimasta in silenzio, anzi ha rimproverato chi si occupa della programmazione televisiva e quindi i responsabili. «Senza parole... #FanCaraoke #secondaserata!?», ha scritto su Twitter la showgirl scoperta da Pippo Baudo. “La notte vola” e Lorella sbotta. Riferimenti ad una sua canzone a parte, il direttore di Rai 2 ha subito riconosciuto l'errore e fatto le sue scuse per il trattamento riservato ieri sera al suo programma. Andrea Fabiano è intervenuto sempre su Twitter: «Ciao Lorella, mi dispiace. La puntata verrà replicata per consentire la visione in un orario umano. Lo comunicheremo domani. Ancora scusa a te, alla squadra e al pubblico». Il caso è rientrato?

Non è ancora stato comunicato l'orario della replica della puntata di ieri di Fan Caraoke, ma comunque è già disponibile online. L'episodio con protagonista Lorella Cuccarini può essere visto in streaming on demand consultando la pagina web del programma, presente su RaiPlay (clicca qui per visualizzarlo). Il programma è condotto da Andrea Perroni, insieme a Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas. La chiusura della finale di The Voice of Italy 2018 era prevista alle 23.35 per lasciare spazio al programma di seconda serata Fan Caraoke, ma la prima e unica diretta del talent show di Rai 2 si è protratta ben oltre, chiudendo addirittura alle 00:55, quasi un'ora e mezza oltre la previsione e lasciando senza pietà Fan Caraoke alle soglie della terza serata. La puntata è stata quindi trasmessa tra l'1:00 e l'1:55 del mattino. Comprensibilmente risentita per quanto accaduto, Lorella Cuccarini si è sfogata su Twitter.

