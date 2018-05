Massimo Carlotto conduce Real Criminal Minds / Lo scrittore graziato dalla condanna per omicidio entra in Rai

Massimo Carlotto, il noto scrittore accusato di omicidio a 18 anni di carcere, conduce Real Criminal Minds. È bufera sulla nuova scelta della Rai

11 maggio 2018 Anna Montesano

Massimo Carlotto (Foto da Wikipedia)

Su Rai4, dal 18 maggio, ogni venerdì alle 21 andrà in onda Real Criminal Minds, con una selezione di episodi della popolare serie televisiva dedicata ai profiler dell'Fbi e prodotta dagli ABC studios. In totale saranno 24 le puntate ispirate ai crimini di veri serial killer. La situazione particolare riguarda però il presentatore: lo scrittore Massimo Carlotto. Carlotto, giallista affermato e scrittore apprezzato, su cui però grava una condanna per omicidio. Nel 1976 Carlotto, militante di Lotta Continua, fu accusato dell'omicidio a Padova di una ragazza di ventiquattro anni, Margherita Magello che fu trovata nel suo appartamento seminuda e colpita da 59 coltellate. Carlotto si diede alla latitanza in Francia prima, poi in Spagna e Messico quando avvenne la condanna definitiva. Per la sua innocenza si schierarono intellettuali di sinistra, italiani e stranieri: Carlotto fu estradato dal Messico dopo tre anni e consegnato all'Italia.

DALLA "GRAZIA" ALL'ARRIVO IN TV

Arrivò anche la condanna a 18 anni di carcere ma fu graziato dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e tornò libero nel 1993. La grazia estingue la pena, per la giustizia italiana Carlotto resta però colpevole di omicidio. Nel 1994, un anno dopo la concessione della grazia da Scalfaro, inizia la carriera da scrittore di Massimo Carlotto e pubblica poi Il fuggiasco, l'autobiografia dei suoi anni da latitante. Il libro diventa un successo: da qui la fama di Carlotto come scrittore di noir. Inevitabile che la cosa susciti scalpore e polemiche. In molti iniziano a chiedersi:cosa penseranno i parenti di Margherita Magello? Una domanda, per tanti, di facile risposta.

