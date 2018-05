Nina Moric perdona Luigi Favoloso? / Lory Del Santo: "Il flirt con Patrizia una mossa per riconquistarla"

È davvero finita la relazione tra Nina Moric e Luigi Favoloso: dopo l'annuncio della rottura, la modella croata fa un passo indietro sul concorrente del Grande Fratello.

11 maggio 2018 - agg. 11 maggio 2018, 10.21 Annalisa Dorigo

Nina Moric (Facebook)

Luigi Favoloso ha scelto di partecipare al Grande Fratello 2018 per fare ingelosire Nina Moric e riconquistarla? Secondo Lory Del Santo potrebbe essere questo il motivo che avrebbe spinto l’ex fidanzato della Moric al reality show. “Forse la loro storia non andava più bene e lui ha deciso di riconquistarla così. Partecipare al Grande Fratello non è una tragedia. Spesso le coppie hanno bisogno di un momento di distacco. Favoloso sarebbe potuto uscire anche dopo una settimana”, afferma Lory Del Santo nella puntata odierna di Mattino Cinque. Se, dunque, la Del Santo lancia una pietra in favore di Favoloso, gli altri ospiti di Federica Panicucci condannano l’atteggiamento del napoletano che starebbe conquistando le donne della casa per far parlare di sé e diventare un personaggio. Nelle ultime ore, da parte sua, Luigi, oltre a punzecchiare ancora Mariana, pensa a Nina Moric con cui spera di avere un chiarimento quando lascerà la casa del Grande Fratello (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO?

Tra Nina Moric e Luigi Favoloso la rottura è definitiva? La modella sembrava non avere dubbi a tal proposito dopo avere visto il flirt nato nella Casa del Grande Fratello tra il suo fidanzato e Patrizia Bonetti, poi eliminata dal reality show. Furiosa per un simile comportamento, la Moric si era espressa duramente attraverso i social network, dichiarando pubblicamente come la relazione potesse ufficialmente dirsi conclusa. "L’amore a volte perde, ma non è l’amore in sè a perdere, ma tutto ciò che c’è di cornice. Ho perso la fiducia, mi hai mancato di rispetto e così abbiamo perso noi. E mi piace pensare che forse… eravamo le persone giuste al momento momento sbagliato. Avrai altre braccia che ti stringeranno, altri occhi che ti guarderanno… E conosceranno i tuoi punti deboli". Con grande amarezza aveva confessato la propria tristezza nel vedere svaniti in un attimo i tanti sogni condivisi insieme: "E tutto questo lo sto dicendo con amore. Con tutto l’amore che ci siamo promessi ma tu ti sei dimenticato e hai perso…"

IL RITORNO DI FIAMMA È ANCORA POSSIBILE?

Nina Moric sembrava avere le idee chiare riguardo la rottura con Luigi Favoloso, che in pochi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello si era lasciato tentare dalla bella Patrizia Bonetti. Lui stesso aveva dimostrato di non essere troppo preoccupato di questa decisione della modella croata e, nel momento in cui gli sono stati fatti leggere i post pubblicati su Instagram, sembrava farsene velocemente una ragione limitandosi ad un semplice: "Va bene così". Ma a distanza di qualche settimana dall'inizio del reality show di Canale 5, la Moric sembra non avere più le idee tanto chiare, aprendo ad un clamoroso ritorno di fiamma con il suo ex compagno. Poche ed eloquenti le sue parole rilasciate al settimanale Oggi: "Non ho nessuna nuova relazione. In questo momento la priorità è il rapporto con mio figlio Carlos. L'unico vero uomo della mia vita. Favoloso? Vedremo. Non so. Intanto, i suoi vestiti sono ancora lì, nel nostro armadio".

