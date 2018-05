Ora e mai più / Coach e concorrenti: Loredana Bertè, Patty Pravo, Fausto Leali nel cast

Ora e mai più, parte su RaiUno il nuovo show condotto da Amedus. Nel cast dei giudici Marcella Bella, Michele Zarrillo, Loredana Bertè, Patty Pravo e Fausto Leali.

11 maggio 2018 Anna Montesano

Amadeus

È finalmente chiuso e definito il cast della prima edizione del nuovo spettacolo musicale di Rai1 "Ora e mai più", che andrà in onda prossimamente e, per la precisione, dopo la conclusione della Corrida. Un cast d'eccezione quello scelto per uno show che potrebbe essere una gran carta vincente per la Rai. Il programma si configura infatti come una gara tra vecchie glorie passate dal Festival di Sanremo o in alta rotazione sulle radio che, però, negli anni successivo non hanno continuato ad avere lo stesso successo, finendo poco a poco nel 'dimenticatoio'. A condurre lo show sarà Amadeus, sotto la direzione artistica di Carlo Conti. Pasquale Romano figura tra gli autori. Il programma vedrà, dunque, una vasta giuria di professionisti famosi e storici della musica italiana che giudicheranno dei volti anche noti, che hanno avuto un momento di grande successo per poi "svanire nel nulla".

GIUDICI E ALLIEVI: IL CAST

Iniziamo dalla squadra dei coach o professori che, come anticipato da Tv Blog, Spy e Dagospia, sarà composta da: Marco Masini, Red Canzian, Orietta Berti, Marcella Bella, Michele Zarrillo, Loredana Bertè, Patty Pravo e Fausto Leali. Per quanto riguarda invece la squadra degli allievi, questa sarà formata da: Valeria Rossi, Marco Armani, Alessandro Canino, Donatella Milani, Stefano Sani, i Jalisse, Massimo Di Cataldo e Lisa. A breve vi presenteremo uno per uno gli allievi. Tutti loro si sfideranno in prove sempre più complesse che saranno, appunto, giudicate dai grandi nomi prima citati.

