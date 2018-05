PAZZE DI ME/ Su Rai 3 il film con Francesco Mandelli (oggi, 11 maggio 2018)

Pazze di me, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Francesco Mandelli e Chiara Francini, alla regia Fausto Brizzi. La trama del film nel dettaglio.

11 maggio 2018

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST FRANCESCO MANDELLI

Il film Pazze di me va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 11 maggio 2018, alle ore 21.30. Una commedia italiana del 2013 che è stata diretta, co-sceneggiata e co-prodotta da Fausto Brizzi (Maschi contro femmine, Notte prima degli esami, Forever young) e interpretata da Francesco Mandelli (La solita commedia - Inferno, Natale col boss, Generazione 1000 euro), Chiara Francini (Soap opera, La peggior settimana della mia vita, Un altro pianeta) e Valeria Bilello (Il papà di Giovanna, Happy family, Il giorno in più). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Federica Bosco, che ha partecipato anche alla pellicola nel ruolo di sceneggiatrice. Il film Pazze di me, verrà trasmesso su Rai 3 nella prima serata di oggi, venerdì 11 maggio, alle ore 21.30. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PAZZE DI ME, LA TRAMA DEL FILM

Andrea (Francesco Mandelli) è l'unico maschio in una famiglia tutta al femminile che conta ben 7 membri, 3 sorelle, mamma, nonna, badante e cane, anch'esso femmina. Il padre, stanco di essere sempre circondato da donne, aveva abbandonato la famiglia prima della nascita di Andrea. La famiglia ha numerosi problemi, Beatrice (Chiara Francini), una delle sorelle, è caduta in depressione dopo essere stata abbandonata sull'altare, la madre Vittoria (Loretta Goggi) è autoritaria sia sul lavoro che a casa, mentre Federica (Marina Rocco), la seconda sorella, passa da un uomo all'altro senza mai incontrare quello giusto. Quando Andrea conosce Giulia (Giulia) preferisce fingersi orfano che far conoscere la sua famiglia alla nuova fidanzata. Andrea chiede quindi in prestito la casa di Veronica (Claudia Zanella), l'unica sorella a non abitare più in famiglia, per invitarvi Giulia. Quest'ultima scopre però ben presto l'inganno e si presenta a casa di Andrea. I due si riappacificano, ma la situazione precipita nuovamente quando Andrea scopre che sua sorella Veronica è l'amante del padre di Giulia, e Andrea si vede costretto a dover scegliere fra Giulia e la sua famiglia tutta al femminile.

