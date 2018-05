Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli/ L'affetto della showgirl: "Hai un cuore grande"

Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli: la showgirl lo ringrazia pubblicamente sui social e gli dedica parole di vero affetto per il suo gesto.

11 maggio 2018 Emanuela Longo

Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli (Instagram)

Paolo Bonolis non è solo un mattatore televisivo, capace di strappare un sorriso ai telespettatori con le sue battute e gag, ma è anche un uomo dal cuore grande. Lo sa bene Elena Santarelli, la showgirl che in questo periodo trascorre molto tempo presso ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove il figlio Giacomo da tempo si sta sottoponendo a varie cure per guarire da una brutta malattia. Nella sua battaglia la Santarelli non è affatto da sola e la dimostrazione arriva proprio dal grande affetto che negli ultimi tempi sta ricevendo da amici e colleghi, volti noti del piccolo schermo e non solo. Proprio il popolare ed amato conduttore ha deciso di trascorrere un po' del suo tempo insieme ai giovani pazienti dell'ospedale e al fianco dell'amica showgirl, nel tentativo di regalare loro un sorriso e qualche momento di serenità. L'incontro è trapelato non direttamente da parte del conduttore ma di Elena Santarelli che attraverso le sue Instagram Stories ha voluto condividere con i suoi follower questa giornata speciale trascorsa presso l'ospedale pediatrico romano. Lo showman è così apparso sorridente al fianco dello staff medico dell'ospedale e della Santarelli che ha voluto ringraziarlo pubblicamente: "Grazie Paolo, oggi hai portato un sorriso a tanti giovani pazienti e alle loro famiglie. Hai un cuore grande grande".

LA VISITA DI ALESSIA MARCUZZI

Elena Santarelli e Paolo Bonolis sono uniti da un forte affetto e da una grande amicizia così come la moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, che sul suo profilo Instagram ha dedicato un commento alla showgirl definendola "una donna pazzesca". Sono in tanti, in questo periodo delicato nella vita della Santarelli, ad averle manifestato grande affetto e vicinanza. Solo qualche tempo fa era stata l'amica Alessia Marcuzzi ad andare a trovare la showgirl in ospedale. Grazie alla sua dolcezza aveva non solo dimostrato l'affetto che la lega all'amica ma aveva anche portato un momento di spensieratezza ai piccoli pazienti del Bambino Gesù che ogni giorno sono chiamati a lottare con tutte le loro forze. In quell'occasione, la conduttrice aveva scritto, rivolgendosi alla "guerriera vera amica": "Grazie amica mia per avermi fatto conoscere così tante belle persone oggi all’ospedale pediatrico Bambino Gesù". Siamo certi che quest'ondata di solidarietà e sostegno proseguirà con nuove testimonianze di affetto.

© Riproduzione Riservata.