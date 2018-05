Pomeriggio 5/ Anticipazioni 11 maggio: Barbara D'Urso ospita il Ken Umano?

Oggi, venerdì 11 maggio 2018, barbara D'Urso conduce l'ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5: cronaca, attualità, gossip e le ultime novità sul Grande fratello.

11 maggio 2018 Redazione

Barbara D'Urso

Barbara D’Urso torna in onda oggi, venerdì 11 maggio, alle 17.10 su canale 5, con l’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5, il programma che, ogni giorno, fa compagnia agli italiani portando a casa sempre ottimi risultati. La puntata di ieri è stata seguita da 1.770.000 spettatori con 17,73% di share nella prima parte e 1.866.000 telespettatori pari al 17,86% di share nella seconda parte. Da anni, ormai, Barbara D’Urso è la regina del pomeriggio televisivo. Anche nella puntata odierna, la conduttrice tornerà ad occuparsi di cronaca e attualità nella prima parte della trasmissione e di gossip nella seconda parte. Come sempre, non mancherà lo spazio dedicato al Grande Fratello 2018 dove continuano le storie d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete e tra Lucia Orlando e Filippo Contri che sono sempre più uniti nonostante qualche piccola discussione. Ospite della puntata potrebbe essere Rodrigo Alves ovvero il Ken Umano che ha lasciato la casa più famosa d'Italia.

POMERIGGIO CINQUE: BARBARA D’URSO DIFENDE IL GRANDE FRATELLO

Nella scorsa puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha difeso il Grande Fratello replicando a Striscia la Notizia che, con un servizio, aveva messo in evidenza alcune incongruenze sull’eliminazione di Aida Nizar. La conduttrice ha spiegato la regolarità dell’accaduto rivelando anche la verità sulla scaletta mostrata sui social prima dell’inizio della puntata e della chiusura del televoto. “Su quella scaletta c’era scritta la parola ‘eventuale’, che vuol dire per l’appunto “nel caso”. Noi prepariamo una scaletta per ogni nominato. Ne avevamo preparata una per Aida, una per Luigi, una per Alberto e una per Simone. A seconda poi dell’eliminato usiamo una di quelle scalette”, ha specificato Barbara d’Urso. Nessun mistero, dunque, sull’eliminazione di Aida Nizar che è pronta a collaborare con la D’Urso a Domenica Live.

