SNITCH - L'INFILTRATO/ Su Rai 4 il film con Dwayne Johnson (oggi, 11 maggio 2018)

Snitch - L'infiltrato, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Dwayne Johnson, Michael Kenneth Williams, alla regia Ric Roman Waugh. Il dettaglio.

11 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST DWAYNE JOHNSON

Il film Snitch - L'infiltrato va in onda su Rai 4 oggi, venerdì 11 maggio 2018, alle ore 22.25. Il protagonista è Dwayne Johnson che veste i panni di John Matthews, un noto e rispettato uomo d'affari, la cui vita cambierà per sempre inseguito all'arresto di suo figlio. Tra i protagonisti secondari del film, nel ruolo di Malik, figura anche Michael Kenneth Williams, attore americano noto principalmente per essere apparso nella serie televisiva The Wire per ben 51 episodi. La sua carriera cinematografica l'ha visto protagonista di diversi film di successo, come Anarchia - La notte del giudizio, Robocop e Assassin's Creed, Dal 2016 fa parte del cast fisso di Hap and Leonard e nel 2018 sarà al cinema con il film The public. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SNITCH - L'INFILTRATO, LA TRAMA DEL FILM

Cosa succederebbe se uno stimato uomo d'affari scoprisse che suo figlio fa parte di un pericoloso cartello della droga? È ciò che è accaduto a John, la cui vita sta letteralmente per cambiare. Dovo aver razionalizzato il dolore e la delusione per quanto scoperto circa la doppia vita di suo figlio, John inizia a pensare che il il giovane sia stato tirato in ballo senza alcun motivo apparente. Un complotto di cui però John non riesce a comprendere il motivo. L'uomo non ci sta. Deve fare qualcosa e salvare l'esistenza di suo figlio, che rischia di trascorrere il resto dei suoi giorni chiuso in una cella, senza aver commesso alcun reato. Scoperto il nome dell'organizzazione criminale che ha incastrato suo figlio, John riesce ad infiltrarsi al suo interno con l'intento di scoprire chi ha deciso di rovinare la vita del ragazzo allo scopo di scagionarlo.

