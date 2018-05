Simone Coccia/ Grande Fratello 2018, Floriana Secondi: "Lui non ha mai detto di avere un figlio"

Simone Coccia mente? Floriana Secondi continua a ribadire il fatto che ha conosciuto il gieffino anni fa e che per tutto il tempo che ha vissuto a casa sua non ha parlato di suo figlio

11 maggio 2018 Hedda Hopper

Colpo di scena a Mattino 5 dove Floriana Secondi è ospite in collegamento e rivela nuovi dettagli sulla sua conoscenza con Simone Coccia attuale concorrente al Grande Fratello 2018. Già in passato la concorrente e vincitrice dello stesso reality, aveva rivelato di aver conosciuto Simone ormai anni fa durante una sfilata e di averlo ospitato in casa sua per quasi un anno. La romana è ospite in studio e non può non parlare di quello che ha visto martedì sera e delle lacrime dell'"amico" per suo figlio lo stesso al quale - secondo quanto riferito dalla madre del bambino- non ha mai pagato, o quasi, gli alimenti. Lui in casa piange, parla del figlio e dell'affetto che li lega, del lettone matrimoniale che condividono quando lui va a casa sua ma anche di come sia cresciuto come un padre e sa come fare per non fare mancare niente a suo figlio. La Secondi, però, scuote la testa lasciando intendere che Simone menta riguardo al figlio e non solo per via di quello che ha detto la sua ex.

LE RIVELAZIONI DI FLORIANA

Floriana ammette che in questi anni non ha mai sentito dire che lui avesse un figlio e che lo stesso Simone abbia sempre omesso di dirglielo e di farglielo vedere, incontrare o notare. Anche quando lei gli diceva "Sembri portato per i bambini, mio figlio si trova bene con te", lui non ha mai detto "sai anche io ho un figlio, per questo mi piace giocare con il tuo". Ci sono state diverse occasioni in cui lui avrebbe potuto dire la sua a riguardo ma non lo ha fatto perchè? La stessa Floriana fa notare che il suo bambino si chiama proprio come il suo migliore amico ma Federica Panicucci poi la ferma non solo perché stanno parlando di una persona che non può difendersi ma anche di un minore. La sostanza delle cose non cambia e sembra proprio che Floriana sappia tante altre cose, sarà chiamata a raccontarle in diretta al Grande Fratello?

