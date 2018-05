Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 maggio: la vendetta di Cayetana contro Ursula

Una Vita, anticipazioni puntata 11 maggio: Cayetana scopre gli intrighi di Ursula e medita guerra all'ex domestica. Elvira e Simon sono pronti a svelare la verità sul loro amore.

11 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Una Vita

Le emozioni e i colpi di scena di Una Vita continuano. La nuova puntata della soap opera spagnola, in onda oggi, venerdì 11 maggio, alle 14.10 su canale 5, porterà Cayetana a prendere una clamorosa decisione contro la sua ex domestica, Ursula. Il momento sarà particolarmente difficile anche per Celia. Dopo aver rinunciato a Cruz, la donna non ha alcuna intenzione di restare accanto a Felipe, pronta a riprendere in mano la sua vita. Anche Teresa, dopo aver annunciato il suo fidanzamento con Fernando, si ritroverà tra due fuochi essendo ancora innamorata di Mauro. Problemi di cuore anche per Rosina ed Elvira. La prima, pur essendo ancora innamorata di Liberto, sta continuando a portare avanti la sua storia con Arturo mentre la figlia del colonnello Valverde, sempre più innamorata di Simone, riesce a convincere il domestico a svelare la verità sul loro amore, ma Simon è davvero pronto a farlo?

UNA VITA: LA VENDETTA DI CAYETANA

Teresa legge la lettera di Sara che le ha consegnato Mauro. Dopo aver letto la missiva, la Sierra resta totalmente sconvolta dal contenuto. La maestra, infatti, scopre che Cayetana ha tramato alle sue spalle assoldando anche un uomo per separarla da Mauro, il suo grande amore. Una scoperta che rischia di mettere fine al suo fidanzamento con Fernando. Tra Simon ed Elvira il sentimento è sempre più forte. La donna non vede l’ora di raccontare a tutti la verità pur sapendo che la situazione non è assolutamente facile. Simon, però, prima di portare alla luce del sole il suo amore con Elvira, vuole prima affrontare Susana dopo che ha scoperto che la sarta è la sua vera madre. Rosina, nel frattempo, scopre che Arturo l’ha estromessa da un colloquio con il suo contabile e va su tutte le furie. Felipe cerca di riconquistare Celia chiedendole di poter andare con lei in Inghilterra, ma la donna non accetta. Cayetana scopre che Ursula ha tentato di uccidere Fabiana e che ha tentato di metterla con le spalle al muro. Decide così di mettere in atto la sua vendetta con l’aiuto di una misteriosa donna.

