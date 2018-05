Uomini e Donne/ Ida e Riccardo, l'amore continua? A settembre il ritorno in studio: ecco perché (Trono Over)

11 maggio 2018 Anna Montesano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne

A Uomini e Donne un'altra coppia ha trovato l'amore. Dopo molti bassi e qualche alto, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di lasciare lo studio del trono Over per vivere fuori questa storia d'amore. Inutile dire che la felicità del pubblico è stata tanta: "Finalmenteee!!! Dovevano fare cosi' molto tempo prima, si vede che si amano e devono riuscire a mettere da parte l'orgoglio entrambi. Non rifare gli stessi sbagli. Mettere un punto e ricominciare tutto da capo. Insieme sono bellissimi." scrive una delle tantissime fan della coppia. Ma cosa è accaduto dopo l'uscita dallo studio a Ida e Riccardo? La registrazione che li ha visti andare via risale infatti alla scorsa settimana, anche se la puntata è andata in onda due giorni fa; è per questo che in molti si chiedono come stia procedendo la loro conoscenza.

IDA E RICCARDO, A SETTEMBRE DI NUOVO A UOMINI E DONNE?

La risposta arriva dai diretti interessati che, sul Instagram, hanno postato degli scatti che non lasciano dubbi su come proceda la loro storia d'amore. "Finalmente" scrive Ida, postando uno scatto che la vede al fianco di Riccardo. Felice, serena e con gli occhi innamorati, i due sembrano davvero una coppia solida. Anche Riccardo su Instagram posta una foto con Ida e lo fa ancor prima che lo faccia la dama. I due potrebbero tornare a Uomini e Donne a settembre: di certo Maria De Filippi non si lascerà sfuggire l'occasione di averli ospiti e scoprire come procede la loro storia d'amore. Come andrà l'estate per i due? Consolideranno la loro storia oppure a settembre torneranno da single?

