Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro cacciato dal programma? La De Filippi furiosa (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro lascia il programma senza scelta? Maria De Filippi furiosa con il tronista: dure conseguenze in arrivo

11 maggio 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Una situazione critica quella di Mariano Catanzaro. L'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha messo il tronista in una brutta posizione e tutto a causa di una serie di segnalazioni ai suoi danni. Una telespettatrice avvisa la redazione che non solo Mariano ha partecipato a una serata, cosa vietata dal regolamento del programma, ma ha anche baciato una ragazza. Anche Gianni Sperti conferma le segnalazioni riguardanti le serate, visto che anche lui ne ha ricevute molte. Da qui scoppia una serie di forti accuse per il tronista che vedono tutti, conduttrice compresa, infuriati con lui. Le due corteggiatrici, Valentina ed Eleonora, come svelano le anticipazioni di NewsUeD, chiedono di parlare con la ragazza della segnalazione, e rientrano convinte che sia tutto vero. Entrambe lasciano lo studio, seguite poi da un Mariano fortemente in difficoltà. Chi però è davvero arrabbiata è Maria De Filippi.

Maria De Filippi attacca Mariano

Come riporta la fonte citata, la conduttrice ha sbottato contro Mariano Catanzaro, facendo questa dichiarazione: “Tu credi che a meno di un mese dalla fine, a noi giova questa situazione? No Mariano caro, a noi non giova per niente, archiviare le esterne, eliminare un tronista, ora la figura della cog*iona la faccio io che ti ho messo lì sopra, la figura di cacca la faccio io che ti ho dato fiducia…”. Il tronista lascia lo studio cercando di chiarire con le troniste e da qui non ci sono più notizie. È chiaro però, che di fronte ad una situazione del genere, le due corteggiatrici non perdoneranno Mariano così come opinionisti e conduttrice. È quindi quasi certo che Mariano lascerà il trono senza fare la sua scelta.

