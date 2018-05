il Ken umano, Rodrigo Alves/ Torna nel salotto della D'Urso dopo il commovente addio al Grande Fratello 2018

Rodrigo Alves, il Ken umano pronto a fare il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso dopo il commovente addio dei ragazzi della Casa del Grande Fratello 2018

11 maggio 2018 Anna Montesano

Rodrigo Alves, Grande Fratello 2018

Rodrigo Alves, ben noto come il Ken umano, ha lasciato la Casa del Grande Fratello 2018. "Grazie a tutti, è stata un'esperienza bellissima" ha dichiarato prima di salutare i ragazzi che davvero sono stati molto felici di averlo con loro in Casa. Due giorni ma intensi per Rodrigo, che ha fatto anche importanti rivelazioni soprattutto riguardanti le sue tantissime operazioni chirurgiche (circa 60). In particolare, sulle costole da poco tolte per avere un vitino da vespa, Rodrigo svela: "Le ho conservate nella mia casa, a Londra. E' un'operazione che non rifarei, ho delle cicatrici molto grandi". Gli interventi a cui si è sottoposto sono stati tantissimi e davvero all'avanguardia: "Mi hanno iniettato della placenta per un intervento vicino agli occhi. Ho fatto più volte il Prp nella testa, sul viso e sul collo". E oltre al volto plastico, anche il resto del corpo non è da meno: "Nei bicipiti ho messo il silicone, ma mi ha fatto molto male. E' stato un intervento di sette anni fa. Ho tanta 'manutenzione' da dover fare. E' molto stancante".

I COMPLIMENTI DEI RAGAZZI PER RODRIGO ALVES

Prima di lasciare la Casa del Grande Fratello, Rodrigo Alves chiede ai ragazzi un aggettivo per lui, ricevendo così tanti complimenti. "Sei unico" dichiara Angelo, "Sei speciale" dichiara Luigi Favoloso, "Sei un grande" dice Danilo Aquino, per Filippo invece Rodrigo è "solare", per Lucia Orlando è "top", per Alberto invece è "magico", per Veronica Satti invece è "fantastico", per Lucia Bramieri - che lui chiama sorella - è "positivo". Si continua poi con Mariana Fallace, per la quale il Ken umano è "Molto dolce"; per Alessia invece "Io racchiuderei tutti questi aggettivi in una sola cosa, farei una fusione... per me sei completo, sia fuori che dentro, non manca nulla!". Prosegue Matteo Gentili che definisce Rodrigo "incredibile", conclude poi Simone Coccia con "The best in the world". Rodrigo Alves, ascoltati tutti gli aggettivi, si commuove e ringrazia tutti. Ora ad aspettarlo ci sono nuove ospitate dalla D'Urso.

© Riproduzione Riservata.