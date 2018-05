ALESSANDRA CELENTANO/ Dopo le accuse, Luca si scusa: "Ho trasmesso un messaggio negativo" (Verissimo)

Alessandra Celentano, questa sera protagonista nel serale di Amici 2018, sarà al centro della puntata speciale di Verissimo dedicata al programma di Maria De Filippi.

12 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Alessandra Celentano (Facebook)

Amata e odiata, ma in ogni caso sempre al centro della scena nel serale di Amici 2018: lei è Alessandra Celentano, di recente aspramente criticata da un gruppo di allievi, che hanno messo in discussione la sua volontà di schierarsi da parte di Bryan Ramirez, uno dei ballerini più talentuosi di questa stagione. Dopo le polemiche, però, Luca Capomaggi (uno dei suoi più grandi detrattori) ha fatto un passo indietro e, intervistato da ComingSoon.it, ha ammesso di aver commesso un errore di valutazione: "Dopo il confronto in casetta ho capito il suo punto di vista - ha rivelato l'ex allievo di Amici 2018 - La maestra è rimasta sempre ferma sulle sue idee. Quello che ho detto lo pensavo veramente ma ho sicuramente sbagliato i modi. Le mie parole erano dettate dalla rabbia e dalla stanchezza". Nelle sue dichiarazioni, anche un cruccio che continua a tormentarlo, quello di essere stato un cattivo esempio per tutti i ragazzi che seguono il programma: "Il mio unico rimpianto è quello di aver esposto in maniera sbagliata il mio pensiero e aver trasmesso un messaggio negativo a chi ci segue sempre".

PROTAGONISTA DELLA PUNTATA CHE VERISSIMO DEDICHERÀ AD AMICI

In vista dell'ormai imminente finalissima di Amici 2018, attesa per le prossime settimane, oggi pomeriggio Verissimo dedicherà una puntata al mondo del talent di Maria De Filippi, dove, fra gli altri protagonisti, ci sarà anche la professoressa più chiacchierata della scuola: Alessandra Celentano. La nota insegnante di danza classica, presente nel parterre con Rudy Zerbi e Luca Tommasini, avrà la possibilità di parlare della sue vicissitudini più recenti, dalla scoperta del talento di Bryan Ramirez alle brutali offese ricevute da Zic, Luca Capomaggi e Valentina Verdecchi, eliminati nell'ultimo serale dopo un'accesissima sfida a quadre. La professoressa, amata dal pubblico di Canale 5, ma allo stesso tempo temuta dai suoi allievi, avrà inoltre la possibilità di fare il punto della situazione, analizzando i percorsi più interessanti dei ballerini più meritevoli dell'ultima stagione e ponendo l'accento sui percorsi più interessanti dei protagonisti ancora in gara.

© Riproduzione Riservata.