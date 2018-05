Alessandra Celentano, speciale Verissimo Amici 2018/ “Proporrò la sfida tra Lauren e Bryan…”

Alessandra Celentano, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 2018: “Proporrò la sfida tra Lauren e Bryan…”, ecco tutte le dichiarazioni della prof di danza.

12 maggio 2018 Valentina Gambino

Alessandra Celentano ospite a Verissimo

Alessandra Celentano verrà intervistata insieme al collega Rudy Zerbi questo pomeriggio, nel corso dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici. “È il momento delle scelte. Stiamo arrivando alla finale e uno solo vince”, confida il professore di canto ma la nipote del molleggiato pare essere assolutamente d’accordo con il pensiero del suo collega. Per l’occasione, proprio Silvia Toffanin si recherà nello studio dove va in onda il programma condotto da Maria De Filippi ogni sabato sera. Sempre Zerbi, ha voluto precisare: “In finale vorremmo che fossero rappresentati un po’ tutti i gli stili. Con il nuovo meccanismo di sfida che ho proposto diamo la possibilità di restringere il campo. Carmen e Emma – prosegue - sono entrambe bravissime, sono due ottime cantanti, però, entrambe puntano molto sulla vocalità. In questo modo ne verrà scelta una delle due”. La prof di danza pare non avere dubbi e si schiera con il docente: “Anch’ io sabato sera, proporrò una sfida tra Bryan e Lauren, i due ballerini rimasti, proprio perché credo sia giusto che il confronto avvenga tra due della stessa categoria”.

Alessandra Celentano ospite a Verissimo

Riguardo al probabile vincitore di questa 17esima edizione del serale di Amici, si sono espressi in riferimento al possibile vincitore. Zerbi afferma: “Non so esprimermi, sono tutti molto forti, ognuno di noi chiaramente ha i propri gusti. In ogni caso finito “Amici” non finisce la loro carriera”. Alessandra Celentano conclude dicendo: “È una gara e deve arrivarne uno, prima o poi qualcuno deve uscire, non è facile neanche per noi, però purtroppo è così”. Di recente, Luca e Valentina, ex ballerini del serale, hanno avuto modo di dire il loro punto di vista nei confronti della particolare prof di danza. La Verdecchi, intervistata da ComingSoon ha affermato: “Psicologicamente mi ha turbato tanto, ogni volta era una pugnalata, ci sono stata molto male per il suo comportamento nei miei confronti. Bisogna avere i modi per dire determinate cose”. Mentre Capomaggi, parlando con lo stesso portale ha avuto modo di ricordare la discussione con lei, ad una settimana dall’eliminazione: “La maestra è rimasta sempre ferma sulle sue idee. Quello che ho detto lo pensavo veramente ma ho sicuramente sbagliato i modi. Le mie parole erano dettate dalla rabbia e dalla stanchezza. Il mio unico rimpianto infatti è quello di aver esposto in maniera sbagliata il mio pensiero e aver trasmesso un messaggio negativo a chi ci segue sempre”.

© Riproduzione Riservata.