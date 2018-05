Amici Serale 2018/ Ed. 17, diretta sesta puntata: Michelle Hunziker e Il Volo ospiti, chi sarà eliminato?

12 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 Serale

Oggi, sabato 12 maggio, alle 21.10 su canale 5, va in onda il sesto appuntamento con il serale di Amici 2018. Dopo le eliminazioni di Valentina Verdecchi, Luca Capomaggi, Zic e Matteo Cazzato, restano ancora in gara per la squadra bianca Bryan che ha cambiato squadra dopo l’ultimo serale, Emma, Irama e Biondo mentre nella squadra blu ci sono ancora Einar, Carmen e Lauren. Nel sesto serale, è ancora aperta la sfida tra Emma Muscat e Carmen Ferreri. Dopo l’intensa sfida che le ha viste protagoniste nella scorsa puntata, le due cantanti torneranno a sfidarsi per decretare chi, delle due, dovrà lasciare definitivamente il serale. Al termine della diciassettesima edizione di Amici, oltre a quella di questa sera, mancano ancora tre puntate.

AMICI 2018 SERALE: GLI OSPITI DEL SESTO APPUNTAMENTO

La prima ospite del sesto serale di Amici 2018 è Michelle Hunziker. La bionda showgirl che, giovedì 17 maggio, debutta con il nuovo programma Vuoi Scommettere? È ospite di Maria De Filippi che poi ricambierà il favore. Michelle porterà il suo sorriso nello studio di Amici 17 anche se non si conoscono i dettagli della sua partecipazione. Il secondo ospite della serata è Il Volo. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, già ospiti in passato, tornano da Maria De Filippi per un’ospitata speciale i cui dettagli sono top secret. Non sono escluse sorprese nella commissione esterna. Ermal Meta, infatti, non ci sarà perché impegnato a Lisbona con l’Eurovision Song Contest 2018. In bilico anche la presenza di Marco Bocci che non sta benissimo.

IL NUOVO SISTEMA DI ELIMINAZIONE

Nel sesto serale di Amici 17 sono previsti due sistemi di eliminazione. Il primo è quello classico affidato alla commissione esterna che è chiamata a decidere chi salvare e chi mandare a casa. Il secondo metodo di eliminazione è quello delle sfide dirette. “Queste sfide potranno riguardare ciascuno di voi e saranno proposte e giudicate dalla commissione interna. Chi vincerà rimarrà in gioco. Chi perderà verrà eliminato”, ha fatto sapere la redazione di Amici. Per la commissione interna non è facile decidere chi eliminare e chi far restare nella casa. I ragazzi hanno cominciato ad ipotizzare le possibili sfide. Einar pensa che potrebbe sfidare Irama o Biondo mentre sembra quasi certa la sfida tra Bryan e Lauren.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BIANCA E DELLA SQUADRA BLU

Irama canta i suoi quattro inediti “Un giorno in più”, “Che ne sai”, “Voglio solo te” e “Nera” più le cover “Le tasche piene di sassi”, “We don’t talk anymore” e “Ti ho voluto bene veramente”. Emma, invece, ha “Nothing compares 2 u”, “Photograph”, “Stay”, “Say something”, “Will you be there” e “Unconditionally”. A Biondo, i professori hanno assegnato il suo inedito “La mia ex chiama” e le cover “Quelli che benpensano”, “Vento d’estate” e “La nuova stella di Broadway”. Quattro coreografie, invece, per Bryan: “Wuthering heights”, “La fine”, “Take to me church” e “Canned heat”. Carmen si esibisce sulle note di “Bella senz’anima”, “Nothing’s real but love”, “I know where I’ve been”, “Il cielo”, Hallelujah”, “Quando nasce un amore” e “Amore disperato”. Einar ha l’inedito “Non c’è”, “Futura”, “Il diario degli errori”, “Se tu non torni”, “Nessuno vuole essere Robin”, “Amore puro” e “Giudizi universali”. Quattro coreografie anche per Lauren, tutte di Luca Tommassini, “Malo”, “I love you”, Hey pachuco” e “Applause”.

