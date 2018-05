Attentato a Maurizio Costanzo: la foto di Messina Denaro al suo show nel 1992/ “Mi fa impressione”

Quel giorno in cui Costanzo invitò Falcone al suo show

Non molti ricordano che Maurizio Costanzo ha subito un attentato da parte della mafia il 14 maggio del 1993. I mandanti erano il super latitante Messina Denaro, e il boss ora in carcere Giuseppe Graviano. Come svelato da Il Fatto Quotidiano, i due hanno “spiato” il noto giornalista e conduttore tv durante una puntata del suo show andata in onda nel 1992. Una scoperta che è stata fatta dagli inquirenti dopo aver ascoltato alcune confidenze fatte da Graviano al compagno di cella, Umberto Adinolfi: «Nel 1992 a Roma – racconta - quando c'era Falcone al Costanzo, dove si sedeva, c'erano otto persone. Eravamo io, palermitani, due di Brancaccio, miei, due di... che poi se ne sono andati che avevano un matrimonio e altri due che si sono fatti pentiti, uno di Castelvetrano e uno di Mazara del Vallo: Sinacori e Geraci».

L’ATTENTATO DI VIA FAURO

I due boss si infilarono fra il pubblico per assistere allo spettacolo, ma in realtà, volevano studiare dal vivo la propria vittima. Quella sera vennero scattate delle foto, e quella raffiguranti Denaro e Graviano è ora al vaglio degli inquirenti. Costanzo, insieme a Maria De Filippi (all’epoca erano fidanzati), rischiò la morte quel giorno di metà maggio, e si salvò solo grazie al caso: il suo solito autista con l’Alfa Romeo 164 era assente quella sera, e venne sostituito da un altro con una Mercedes. Quel cambio inatteso di auto destabilizzò i killer, che esitarono a far esplodere l’autobomba piazzata in via Fauro in Roma, con Maurizio e Maria che riuscirono di conseguenza a salvarsi. Il giornalista era stato preso di mira per le molte attività contro la mafia ad inizio anni ’90: «Apprendo solo ora di quelle foto – il racconto di Costanzo a Il Fatto Quotidiano - sapevo che mi avevano seguito ma che poi avevano desistito. Immaginare Messina Denaro tra il pubblico mi fa impressione».

