BOMBER/ Su canale Nove il film con Bud Spencer e Jerry Calà (oggi, 12 maggio 2018)

Bomber, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Jerry Calà e Stefano Mingardo, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Nove

NEL CAST BUD SPENCER

Il film Bomber va in onda su canale Nove oggi, sabato 12 maggio 2018, alle ore 21.25. Una commedia italiana del 1982 che è stata diretta da Michele Lupo (Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, Lo chiamavano Bulldozer, Occhio alla penna) e interpretata da Bud Spencer (Lo chiamavano Trinità, Non c'è due senza quattro, Cantando dietro i paraventi), Jerry Calà (Sapore di mare, Vacanze di Natale, Vado a vivere da solo) e Stefano Mingardo (Blastfighter, I predatori di Atlantide, Angry Joe Bass). Michele Lupo ha collaborato a lungo con Bud Spencer, dirigendo quasi tutti i suoi film solisti, mentre non ha mai collaborato con Terence Hill. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BOMBER, LA TRAMA DEL FILM

Bud Graziano detto Bomber (Bud Spencer) è un ex pugile di grande successo che oggi vive come capitano di una vecchia barca in rovina. Quando quest'ultima viene destinata alla demolizione, Bomber si ritrova disoccupato. Mentre vaga alla ricerca di un impiego e di una casa Bomber conosce Jerry, titolare di una piccola palestra male in arnese. Jerry chiede aiuto a Bomber per vincere un match di pugilato organizzato contro una palestra rivale, gestita dall'americano Rosco Dunn (Kallie Knoetze). Quest'ultimo non trascura neanche i metodi peggiori pur di vincere, terrorizzando con minacce e pestaggi i clienti di Jerry e i suoi pugili. In passato lo stesso Rosco era stato un pugile e aveva sconfitto Bomber solo grazie al ricorso a mezzi sleali. Durante una rissa Bomber conosce Giorgione (Mike Miller, nome d'arte di Stefano Mingardo), un ragazzone che vive di espedienti, del tutto estraneo allo sport ma dotato di un gancio distruttivo. Bomber si propone quindi di allenarlo e metterlo sul ring come rappresentante della palestra di Jerry contro Sam Newman (Bobby Rhodes), pugile di punta di Rosco Dunn. Giorgione sconfigge l'avversario, ma la faida fra le due palestre non è finita. Gli uomini di Rosco incendiano infatti la palestra di Jerry. Rosco inoltre, con l'inganno, riesce a portare l'ingenuo Giorgione dalla sua parte.

