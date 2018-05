Ballando con le stelle 2018 non va in onda/ Slitta la finale: ecco perché

Ballando con le stelle 2018 oggi, sabato 12 maggio, non va in onda: la finale slitta a sabato 19 maggio, ecco perché. Le coppie favorite per la vittoria.

12 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Milly Carlucci

Per scoprire il vincitore di Ballando con le stelle 2018 sarà necessario aspettare un’altra settimana. La finale del programma di Milly Carlucci non andrà in onda questa sera per lasciare spazio alla finalissima dell’Eurovision Song Contest 2018. La finale di Ballando con le stelle 2018 andrà in onda sabato 19 maggio, alle 20.35 su Raiuno. Le coppie finaliste che sono Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli hanno un’altra settimana di tempo per preparare tutte le esibizioni con cui conquistare il pubblico che decreterà il vincitore attraverso il televoto.

BALLANDO CON LE STELLE 2018: GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI ANCORA FAVORITI

La finale di Ballando con le stelle 2018 regalerà tantissime emozioni al pubblico. Ad oggi, non ci sono ancora anticipazioni su quello che accadrà nell’ultimo atto del programma di Raiuno. Ad una settimana dalla finale, la coppia favorita è quella formata da Gessica Notaro e Stefano Oradei la cui vittoria è quotata a 1,45. Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina e Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sono quotati entrambi a 6,50. Seguono Giaro Giarratana e Lucrezia Lando (8,00), Cesare Bocci e Alessandra Tripoli (33,00), Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale (50,00). Per Gessica Notaro e Stefano Oradei, dunque, non sembrano esserci rivali per la vittoria. Sin dalla prima puntata, l'ex Miss ha dimostrato di essere assolutamente la migliore in pista. Il pubblico la premierà o ci saranno sorprese?

© Riproduzione Riservata.