Belen Rodriguez imita Emma Marrone, Amici 17/ Video, la cantante: "Io non cammino così, tu sei più f*ga!"

Belen Rodriguez imita Emma Marrone nella nuova puntata di Amici 17. Delirio in studio, ma la cantante nota: "Io non cammino così, tu sei più f*ga!"

12 maggio 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez imita Emma Marrone

Pubblico basito nella nuova puntata di Amici 17. Nessuno avrebbe mai pensato di vedere Belen Rodriguez cantare in diretta una canzone di Emma Marrone, figurarsi poi imitarla con tanto di parrucca bionda. Invece Maria De Filippi porta a casa un'altra scena irripetibile. E così, nella nuova diretta del serale, chiama l'argentina in studio per partecipare - assieme a Michelle Hunziker e a Luca Agentero e contro Il Volo - alla sfida delle imitazioni in playback, che la scorsa settimana ha visto protagonista Antonino Cannavacciuolo. E chi meglio di Belen avrebbe potuto lasciare il pubblico senza parole nell'imitazione di Emma Marrone? Maria non si lascia sfuggire questa occasione e fa indossare alla showgirl argentina parrucca bionda e chiodo di pelle nero per esibirsi sulle note di "Amami".

EMMA E BELEN SUL PALCO INSIEME

La battuta della Marrone non manca: "Maria, tu le tocchi sempre piano, sei una gran f*ga". La De Filippi se la ride, mentre Belen chiede di poter rivedere un po' del filmato della Marrone che canta "Amami", in modo da poterla emulare al meglio. Va in scena una versione molto sensuale della Marrone, che infatti fa notare: "Io non cammino così, tu cammini più da f*ga!" Durante l'esibizione a Belen è però caduta la parrucca, motivo che serve a Maria per richiedere un bis "la prova è invalidata altrimenti", commenta. Belen allora ci riprova ed ecco che al suo fianco scende in campo proprio Emma, che la invita a seguire le sue movenze. La scena è un tripudio per il pubblico a casa!

