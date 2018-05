Biondo/ Amici 2018, il pubblico lo premia e Rudy Zerbi lo appoggia, vincerà?

Biondo è davvero il possibile vincitore i Amici 2018? Il pubblico lo premia e Rudy Zerbi lo appoggia così come le case discografiche che lo hanno preso d'assalto, cosa farà?

12 maggio 2018 Hedda Hopper

Biondo, Amici 17

E' lui il possibile vincitore di Amici 2018. Biondo ha scalato le classifiche con i suoi inediti e adesso si prepara a conquistare la vittoria finale nell'ultima puntata di giugno, ma sarà davvero così facile battere la concorrenza di Einar e Irama. I due sono stati da sempre i preferiti dal pubblico e proprio le persone da casa che stanno votando hanno permesso spesso ad Irama e allo stesso Biondo di esibirsi in terza fase ma è lì che la commissione poi premia sempre il primo a discapito del secondo. Biondo non ha vinto un serale ma è sempre stato ad un passo dal farlo, questo significa che dovrà accontentarsi di un secondo o un terzo posto dietro ad Einar e Irama? Chi non è convinto di questa cosa è sicuramente Rudy Zerbi. Il professore lo elogia ormai da mesi, si è impuntata con gli altri colleghi per ottenere un posto al serale per lui e alla fine sta facendo lo stesso per fargli ottenere un posto alla finalissima chiedendo di eliminare una tra Emma e Carmen. Otterrà davvero quello che vuole?

BIONDO: LE ASSEGNAZIONI DEL SERALE DI AMICI 2018

Dalle polemiche al lavoro, Biondo non si è fatto mancare mai niente nel corso dei vari serali e questa sera tornerà sul palco non senza essersi lamentato in settimana. Proprio i primi giorni, dopo lo scorso serale, i ragazzi hanno ricevuto le assegnazioni e proprio questo tasto dolente ha creato in lui un po' di scompiglio. La produzione gli ha assegnato molte cover e pochi inediti e questo gli è dispiaciuto un po'. In effetti, a differenza dei suoi colleghi e dello stesso compagno di Squadra, Irama, Biondo ha dovuto preparare La Mia Ex Chiama (inedito), Quelli Che Ben Pensano (Frankie Hi-Nrg), Vento D’Estate (Max Gazzè Feat. Niccolò Fabi), La Nuova Stella Di Broadway (Cesare Cremonini). Come lui ha più volte sottolineato, sembra che per le cover non userà l'auto-tune, riuscirà a non avere problemi di intonazione?

DALL'AUTO-TUNE ALLA VITTORIA?

Biondo in queste settimane si è preparato molto per il gran finale e tra il lavoro sulle cover e quello sugli inediti è finito sulla cresta dell'onda per via del famoso auto-tune, lo strumento che gli permette di rimanere intonato. Biondo ha difeso la sua scelta dicendo che è questo uno strumento che fa parte del suo modo di fare musica e lo aiuta nel "suo viaggio" ma che non ha niente a che fare con i suoi problemi di intonazione e la sua voglia di non sbagliare. Proprio Heather Parisi ed Ermal Meta gli hanno mosso questa accusa dicendosi certi che il suo sia "doping" e che non sia giusto usare questa strumentazione in una gara. Tutto è finito con la vittoria di Biono e il sì dei professori e di Fedez che, in collegamento da Los Angeles, ha detto la sua sulla strumentazione usata anche in passato ad Amici come per i The Kolors. Capitolo chiuso?

© Riproduzione Riservata.