Bryan Vs Lauren/ Amici 2018, il vincitore del circuito del ballo annunciato oggi?

Bryan Vs Lauren, uno contro l'altro ad Amici 2018, il vincitore del circuito del ballo annunciato potrà essere annunciato nel serale di oggi? Ecco le loro assegnazioni

12 maggio 2018 Hedda Hopper

Lauren Celentano, Amici 17

Nuovo serale di Amici 2018 e sfida tra Bryan e Lauren. Solo loro gli unici ballerini ancora rimasti in gara nel talent show di Maria De Filippi ma questo serale ci regalerà la prima sorpresa ovvero lo spostamento di Bryan dalla squadra blu a quella dei bianchi. Venuti meno i ballerini dei bianchi, ovvero Valentina e Luca, toccherà a Bryan fare le loro veci gareggiando con Emma, Irama e Biondo in questo serale che potrebbe vedere un solo eliminato e la possibilità di un annuncio importante, quello relativo al vincitore del circuito del ballo. Almeno per quel che riguarda il ballo possiamo sicuramente dire che sono arrivati a questo punto due dei migliori e più completi di questa edizione. Bryan si presenta come ballerino classico ma nel corso dei mesi è riuscito a cimentarsi, con successo, in tutto quello che gli è stato proposto con tanta soddisfazione da parte di Alessandra Celentano che lo ha voluto fortemente e che lo ha sostenuto sempre e comunque, anche quando è stato punito per via del disordine o è stato "bocciato" durante l'interrogazione del sabato pomeriggio sulla musica classica, le opere e il teatro.

I PREGI DI LAUREN CELENTANO

Dall'altra parte abbiamo Lauren Celentano. La bella ballerina ha lasciato tutto per conquistare il successo e realizzare il suo sogno e in questi mesi ha lavorato tanto, testa china e sempre pronta a fare di tutto. Si è cimentata nel classico, nel moderno, ma anche nell'hip hop e nel latino, ottenendo i complimenti dei professori ma lottano sempre con Alessandra Celentano. La maestra non la trovava adatta a fare la ballerina per via del suo fisico e del suo peso e lei stessa lo ha sottolineato durante i primi due serali ma poi tutto è cambiato. L'americana ha conquistato anche la maestra che l'ha promesso e l'ha pregata di continuare a ballare sempre come ha fatto quel sabato sera. Da allora le polemiche sono sparite e la ballerina ha iniziato a brillare sempre e comunque conquistando anche Heather Parisi che si rivedere molto in lei. Sicuramente il pubblico la apprezza molto più del suo rivale dei bianchi perché Lauren è sempre apparsa umile, alla mano e simpatica. Sarà lei a vincere il circuito del ballo mettendo tutti d'accordo.

TANTE COREOGRAFIE E LAVORO PER GLI UNICI BALLERINI, CHI VINCERA'?

Sono tante le coreografie che in questa settimana hanno dovuto preparare Bryan e Lauren. Sono loro gli unici due ballerini rimasti dopo l'uscita di Valentina e Luca la scorsa settimana e sicuramente la difficoltà c'è stata. Entrambi hanno dovuto superare degli ostacoli che li hanno messi in difficoltà nella sala prove. Da una parte Bryan ha dovuto vedersela con le figure dell'hip hop e con una coreografia molto tecnica che lo ha messo un po' in crisi. Dall'altra parte abbiamo Lauren sempre pronta a tutto ma in difficoltà con le prese. Su questo punto la ballerina americana soffre un po' una serie di lacune e la poca "leggerezza" che spesso ci mette nei salti e nei giri ma sicuramente riuscirà a portare a casa un altro successo proprio come ha fatto la scorsa settimana. Per lei Luca Tommassini ha preparato importanti coreografie, sarà questa l'ultima sera dedicata al ballo? Siamo sicuri di no.

