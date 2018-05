CAROLYN SMITH/ La presidente della giura di Ballando con le stelle raddoppia i suoi impegni ( Sabato Italiano)

Carolyn Smith, presidente della giuria di Ballando con le stelle, sarà oggi ospite di Sabato Italiano per parlare della sua esperienza e della lotta contro il cancro.

Carolyn Smith ha ricevuto una pioggia di critiche in seguito alla sua decisione di presentarsi in Tv senza la parrucca che l'ha accompagnata a Ballando con le Stelle. La Presidente della giuria ha deciso infatti di esporsi senza veli e senza inganni al pubblico, per sottolineare con maggior forza la propria lotta contro il cancro. Una battaglia che affronta in prima persona e che l'ha portata a ricevere delle contestazioni da due donne in particolare. La maestra di ballo ha risposto però con toni piuttosto accesi con un video sui social, sottolineando che è suo diritto scegliere di non indossare la parrucca perché "mi sento a mio agio così". Carolyn Smith sarà inoltre presente a Sabato Italiano questo pomeriggio, 12 maggio 2018, per parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle. Un percorso lungo, costellato quest'anno da tante polemiche e colpi di scena, ma anche ricco di rivoluzioni. Sarà forse l'edizione più significativa della giurata, visto che proprio quest'anno si ritrova a dover dare di nuovo battaglia al cancro, che nel frattempo sembra proprio essere retrocesso. "Il bastardo", come lo definisce su Instagram in un post pubblicato subito dopo le buone notizie ricevute grazie agli ultimi esami di controllo. Gli ultimi post riguardano invece I Soliti Ignoti - Il Ritorno, con un particolare video che la vede nel backstage degli studi televisivi, prima di partecipare alla puntata di ieri. Clicca qui per vedere il post di Carolyn Smith

LA LOTTA CONTINUA CON IL SORRISO

Il mese di maggio sarà davvero intenso per Carolyn Smith e non solo perché si trova a pochi passi dalla finalissima di Ballando con le Stelle. La giudice storica del talent di Rai 1 ha infatti deciso di ampliare il programma di appuntamenti presenti nella sua agenda con tanti eventi pubblici, fra sostegno all'Airc, ospitate a I Soliti Ignoti - Il ritorno e una visita alla Libreria Coop del Centro D'Abruzzo di Sambuceto, in provincia di Chieti, per un'intervista che andrà in onda questa sera su Rete8 Libri. Forte del suo successo con il ballo, l'incontro con la disciplina non ha solo rivoluzionato la vita e la carriera della Smith. È questo l'approccio che la Presidente della giuria di Ballando con le Stelle ha scelto per sconfiggere il cancro che l'ha colpita, ma che non l'ha privata di certo del suo sorriso. Nel suo 'Ho ballato con uno sconosciuto', editore HarperCollins Italia, sottolinea infatti come il sorriso sia il primo abito che veste al mattino fin da bambina. Un'eredità della madre, che le ha insegnato qual è la strategia vincente per affrontare tutti gli 'intrusi' della vita. Malattia compresa, anche se si ripresenta due volte, come nel caso della Smith. E di lotte di certo la ballerina ne ha fatte tante, dalla perdita dei familiari fino al trasferimento nel nostro Paese, dove è entrata di diritto nel mondo della tv italiana e nel cuore di tanti telespettatori. Sempre con il sorriso e la positività che la contraddistinguono.

