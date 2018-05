CONSTANTINE/ Su Iris il film con Keanu Reeves e Rachel Weisz (oggi, 12 maggio 2018)

Constantine, il film in onda su Iris oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Keanu Reeves, Rachel Weisz e Tilda Swinton, alla regia Francis Lawrence. La trama del film nel dettaglio.

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST KEANU REEVES

Il film Constantine va in onda su Iris oggi, sabato 12 maggio 2018, alle ore 23.35. Una pellicola fantastica del 2005 diretta da Francis Lawrence (Io sono leggenda, la saga di Hunger games, Come l'acqua per gli elefanti) e interpretata da Keanu Reeves (la saga di Matrix, John Wick, Point break - Punto di rottura), Rachel Weisz (La mummia, Rachel, The constant gardener) e Tilda Swinton (Solo gli amanti sopravvivono, Doctor Strange, Le cronache di Narnia: Il leone la strega e l'armadio). Il film è stato tratto dalla serie a fumetti Hellblazer, pubblicata da Vertigo, una divisione della DC Comics, da cui è recentemente stata tratta anche una serie tv. Il film Constantine verrà trasmesso su Iris nella seconda serata di oggi, sabato 12 maggio alle ore 23.35. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CONSTANTINE, LA TRAMA DEL FILM

John Constantine (Keanu Reeves) è un esorcista in profonda crisi a cui hanno appena diagnosticato un tumore incurabile ai polmoni. La detective della polizia Angela Dodson (Rachel Weisz) lo convince ad aiutarla nelle indagini sul suicidio della sorella gemella Isabel, che ha diversi punti oscuri e misteriosi. Entrambe le sorelle avevano in passato poteri medianici, così Angela cerca di recuperare i propri per poter fare chiarezza sul caso di Isabel. Quest'ultima si era uccisa perchè aveva scoperto che il demone Mammon stava per giungere sulla Terra e Angela, proprio riattivando i suoi poteri, fa da tramite per il passaggio del demone nel nostro mondo. Quando l'Arcangelo Gabriele (Tilda Swinton) interviene è solo per aiutare il demone, ritiene infatti gli esseri umani indegni della vita stessa donatagli da Dio. John si rivolge a Dio, che però rimane muto. L'esorcista decide quindi di togliersi la vita e, una volta finito all'Inferno, fa chiamare in causa Lucifero in persona (Peter Stormare). Quest'ultimo ritiene la Terra una sua proprietà, così decide di intervenire per fermare Mammon. Quando Lucifero, per ripagare Constantine, gli offre di esaudire un desiderio, questo chiede di far tornare in vita Isabel. Il suo gesto di sincero altruismo lo salva dall'Inferno, ma Lucifero non ha nessuna intenzione di rinunciare all'anima dell'esorcista...

